Masterclass mit Luca Bigazzi

42. Filmschoolfest Munich

Am Dienstag, den 14. November 2023, begrüßt das Filmschoolfest Munich einen der renommiertesten Kameramänner des europäischen Kinos in der HFF München.

In einer öffentlichen und kostenlosen Masterclass wird der italienische Director of Photography Luca Bigazzi Einblicke in seine Arbeit geben. Bigazzi drehte unter anderem mit Abbas Kiarostami und ist der Stamm-Kameramann von Regisseur Paolo Sorrentino. Als solcher zeichnete er etwa für die Bildgestaltung von IL DIVO oder auch LA GRANDE BELLEZZA verantwortlich, der 2014 mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde. Im Rahmen der Masterclass wird Luca Bigazzi von zurückliegenden wie aktuellen Dreharbeiten berichten und natürlich auch Fragen aus dem Publikum beantworten.

Dienstag, 14.11.

14:00 – 15:30 Uhr

HFF Audimax

Sprache: Italienisch mit englischer Simultanübersetzung

Eintritt frei

Das 42. Filmschoolfest Munich findet vom 12. bis 18. November 2023 statt und präsentiert wie jedes Jahr die spannendsten Nachwuchsfilme aus aller Welt.

Hier gibt es weitere Informationen zum Programm und Tickets!