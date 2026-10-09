Drei Fragen an Dustin Hasberg

Kameramann aus Köln

Im Heft 4.2021 beantwortete Dustin Hasberg unsere Drei Fragen. Er arbeitet als Kameramann und erklärte uns, warum er großen Wert auf eigenes Equipment legt und wieso er einen virtuellen Karnevalszug produzierte.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Mein Arbeitsschwerpunkt hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder geändert beziehungsweise erweitert. Nach meinem Bachelorstudium und zwei Praktika an großen Fernseh-Sets habe ich mich vor allem auf meine freiberufliche Tätigkeit als Kameramann konzentriert und nebenbei immer wieder als Zweiter und Erster Kameraassistent bei Fernseh- und Kinofilmproduktionen mitgearbeitet. Vor allem als freiberuflicher Kameramann habe ich unzählige Drehs miterlebt, die ich heute nicht missen möchte. Besonders in Erinnerung sind mir dabei die Media Days für die Bundesliga sowie die zahlreichen Drehreisen geblieben. Besonders viel Spaß macht es mir, mit Kollegen, von denen viele inzwischen sehr gute Freunde geworden sind, ins Ausland zu reisen und verschiedene Städte zu besuchen und dort für einige Tage zu drehen.

Mir war es von Anfang an wichtig, eigene Technik zu besitzen und nicht für jedes Projekt zum Verleih fahren zu müssen. Außerdem habe ich es häufig erlebt, dass gemietete Kamera-Setups nicht immer optimal funktioniert haben und an Kleinigkeiten gespart wurde, die etwa zu einem lockeren Handgriff bei Schulter-Setups führten. Mittlerweile habe ich einen eigenen Technik-Pool aufgebaut und verleihe diesen auch. Dabei ist es mir wichtig, immer sehr gute Qualität und miteinander kompatible Technik anzubieten. Ein gutes Kamera-Setup muss meiner Meinung nach optimal auf das anstehende Projekt ausgelegt sein – es darf weder zu groß noch zu klein sein und wackelnde Teile haben dort nichts zu suchen. Ich bin recht stolz, mit einer Sony FX6, einer Sony FS5 und einer A7SII für verschiedene Arten von Drehs recht gut ausgestattet zu sein. Seit Januar 2021 habe ich zudem den nächsten beruflichen Schritt gewagt und mit einem guten Freund die Film- und Livestream-Produktionsfirma Woodpecker Film ins Leben gerufen, um in Zukunft vermehrt auch eigene Projekte produzieren zu können. Der Start ist uns dabei sehr gut ge- glückt, unter anderem auch dank eines sehr aufwendig produzierten virtuellen Karnevalszugs, der sehr viel Aufmerksamkeit auf unsere Firma gelenkt hat. Dabei haben wir innerhalb eines fünfstündigen Livestreams zwei aufwändige Sets bespielt und in Live-Schalten zu verschiedenen Karnevalsvereinen sowie zur virtuellen Zugstrecke geschaltet. Die monatelange Vorarbeit hat sich bezahlt gemacht und die Resonanz auf unseren Livestream war phänomenal.