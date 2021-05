Diebstähle bei Dreharbeiten häufen sich

Ein Filmset bietet deshalb mit seiner Unruhe und Arbeitskonzentration eine hervorragende Gelegenheit, entsprechend nachgefragte teure Equipment-Teile unauffällig beiseite zu schaffen. Bis der Verlust eines vielleicht seltener eingesetzten Ausrüstungsgegenstands bemerkt wird, kann das Diebesgut schon über alle Berge sein. Fragt sich, wer hinter diesen Diebstählen steckt. BVK-Geschäftsführer Michael Neubauer hat hierzu eine konkrete Theorie. „Einen Alura-Zoom braucht niemand privat“, sagt er. „Wenn derartiges professionelles Equipment verschwindet, handelt es sich unseres Erachtens um Auftragsdiebstahl – vielleicht auch für das Ausland. Derartiges ist nicht so einfach zu verkaufen. Jeder, der solche Teile erwirbt, fragt nach der Herkunft.“

Aber auch die aktuelle Pandemie könnte seiner Meinung nach ein Grund für die zunehmenden Diebstähle an Filmsets sein. „Wegen Corona kann man kaum Touristen beklauen und es gibt auch keine Clubszene mehr, wo sich Gelegenheiten bieten. An ein Filmset kommt man gut heran und fällt mit Maske nicht auf, wenn man so tut, als sei man Mitarbeiter. Ein web-fähiges Handy hat jeder – ein Foto ist schnell gemacht und der Hehler kann sein OK geben.“

Um derartige Vorfälle zu vermeiden, die für die Produktion, die Kamera-Abteilung, das Rental-Haus und die Versicherung einen beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden darstellen, empfiehlt der BVK, bei Dreharbeiten Security-Personal einzusetzen. Der Verband verwahrt sich außerdem dagegen, dass „Stab-Mitarbeiter am Set, die unter massivem Stress täglich mindestens 10 Stunden unter Hochspannung arbeiten, ,nebenbei‘ als Watch-Dogs Berge von Kisten bewachen sollen.“ Zudem hätten Filmschaffende kein Auge für Verdächtige und seien ständig mit anderem als bloßer Bewachung befasst. Ein bis zwei Wachleute am Set könnten aus einiger Distanz und konzentriert viel mehr wahrnehmen, als die in den Arbeits- ablauf eingebundenen Filmschaffenden selbst.

Günter Neuhaus vom Ludwig Kameraverleih teilt diese Einschätzung. „Wir leben gerade in einer Pandemie, wo vor jedem Supermarkt ein Sicherheitsmitarbeiter steht, um auf- zupassen, dass man eine FFP2-Maske trägt. Warum soll es da nicht möglich sein, Security am Set einzusetzen?“ fragt er. „Am einfachsten wäre es“, so Michael Neubauer, wenn Equipment-Versicherer in ihre Versicherungsbedingungen entsprechende Security-Vorgaben aufnehmen würden. Für den Wert etwa eines Alura-Zooms kann man viel Wachpersonal sehr lange beschäftigen.“ [14598]