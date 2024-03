Von Osnabrück nach Hollywood

1974 entscheidet er sich, keine Fernsehjobs mehr anzunehmen und sich aufs Kino zu konzentrieren, was ihm zunächst die Arbeitslosigkeit beschert, dann aber mit Roland Kicks „Supermarkt“ einen echten Kultfilm. Thriller und gleichzeitig Sozialdrama über einen Looser, der in die Kriminalität abrutscht, spielt der Film in der Hafengegend von Hamburg St. Pauli. Es gibt viele Nachtszenen und das verfügbare Filmmaterial ist nicht empfindlich genug, um mit Available Light zu drehen. Den berühmten ZEISS Highspeed-Objektivsatz gibt es auch noch nicht. Jost Vacano findet ein 40 mm Olym- pus Fotoobjektiv fürs Halbformat mit F1.4 Blendenöffnung, das er sich für die 35mm-Arriflex-Objektivfasssung selbst umbaut und das genau die Blende mehr bringt, die es braucht, um in der Nacht bei Straßenbeleuchtung drehen zu können. „Supermarkt“ ist auch der Film, bei dem er zum ersten Mal Kenyon-Kreiselstabilisatoren an der Handkamera verwendet, wenn er den auf der Flucht befindlichen Hauptdarsteller in dynamischen Bildern begleitet. Diese Arbeitsweise wird für seinen weiteren Werdegang wichtig werden.

„Das Boot“

bv1973 erscheint der Roman „Das Boot“ von Lothar-Günter Buchheim. Die Bavaria Filmproduktion in Geiselgasteig sichert sich die Rechte am Buch und will den Film zusammen mit einem amerikanischen Partner realisieren. In der Phase der Vorproduktion hatte man für die Modelle und den Kulissenbau schon 6 Millionen DM investiert, als die Amerikaner ausstiegen. So wurde es letztendlich eine rein deutsche Produktion, mit der man den anderen auch zeigen wollte, dass man so etwas auf die Beine stellen kann. Allen Beteiligten war von Beginn klar, dass dieses Projekt der damals teuerste deutsche Filme werden würde.

U-Boot-Filme sind zu dieser Zeit ein fest etabliertes Genre der Filmgeschichte, alle mit einem ähnlichen Look: schön ausgeleuchtete, geräumige Sets, die es so in der Realität unter Wasser nirgends gibt. Produzent Günter Rohrbach holt Regisseur Wolfgang Petersen und Jost Vacano als Kameramann an Bord. Der entwickelt ein eigenes Konzept für die Bildgestaltung: Alle Szenen im Boot werden im Boot gefilmt und nie steht die Kamera außerhalb, wie es in Kulissen durch mobile Außenwände möglich wäre. Der Zuschauer sollte mit im selben Boot sitzen wie die Mannschaft, das Licht sollte von den realen Lampen im Boot kommen.

So einfach wie das Konzept klingt, so schwierig ist es für Vacano dann, es bei Regie und Produktion durchzusetzen. Wer seine beharrliche Art kennt, wundert sich aber nicht, dass ihm das gelungen ist und er damit den außerordentlichen Erfolg des Projektes wesentlich mit zu verantworten hat. Diese bewegten Aufnahmen aus der klaustrophobischen Enge des Bootes vergisst man so schnell nicht und sie haben ohne Zweifel alle nachfolgenden Filmemachergenerationen beeindruckt.