Drei Fragen an Darja Pilz

Mein Arbeitsschwerpunkt ist Bildgestaltung für fiktionales Erzählen, also Spielfilm und Serie. Meinen Masterabschluss in Cinematography habe ich 2014 an der Hamburg Media School gemacht und arbeite seitdem international als lichtsetzende Kamerafrau. Meine Aufgabe ist es, das Wissen um die vielfältigen Gestaltungsweisen so einzusetzen, dass das Drehbuch, die Vision der Regie, und das Schauspiel so nah und direkt wie möglich erfahrbar werden. Die Voraussetzung dafür sehe ich in einer intensiven Vorarbeit mit dem Drehbuch und der Regie und im besten Fall auch in Proben mit den Schauspielern. Die richtige Einstellung und Komposition zu finden, ist mehr ein emotionaler Prozess als alles andere. Natürlich ist es wichtig, das Handwerk zu beherrschen, doch um eine stimmige Sprache zu entwickeln und auch in der Hektik eines Drehtages umzusetzen, ist es für mich eine absolute Voraussetzung, die emotionale Reise der Figuren verinnerlicht zu haben.

Bei dem Projekt „Sharaf”, einem Spielfilm über einen jungen Mann, der im Gefängnis landet, nachdem er sich einem Überfall widersetzt hat, finden 90 Prozent des Films in einem Gefängnis statt. Wir haben den Film in Tunesien gedreht und waren in der Technik, die wir mitbringen konnten, sehr eingeschränkt. Wir wollten einen authentischen Look schaffen, und da lasse ich mich gerne von der realen Straßen- und Gebäudebeleuchtung vor Ort inspirieren. Am Ende haben wir uns für echte HQI-Leuchten, Kunstlicht und RGB-LEDs mit der Farbe Urban Sodium entschieden. Keine einzige HMI-Filmleuchte war am Set, der Look sieht toll aus und die Hauttöne, die das Kunstlicht hergibt, sind für mich nach wie vor am natürlichsten. Wir haben so viel in-camera gemacht, dass wir den Feinschliff im Grading in nur wenigen Tagen realisieren konnten.