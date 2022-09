Die persönliche Note

Allein im Studio

Das meiste über die Synchronarbeit, so Rettinghaus, lerne man während der Arbeit und von den Kollegen. In den 1980er Jahren war es noch Usus, die Hauptrollen gemeinsam aufzuzeichnen. Das hat sich grundlegend geändert. „Das hat seine Vor- und Nachteile“, so Rettinghaus. „Der Vorteil war, als es nicht so schnell ging, dass wir Zeit hatten. Wir konnten auch mal plaudern zwischendurch. Es ist jetzt eine einsame Arbeit geworden.“ Heute stehen die Synchronsprecher und Schauspieler meist allein im stillen Studio, nur über das Interkom mit der Regie verbunden. Wo früher für einen Kinofilm noch mehrere Tage zur Verfügung standen, müssen die Schauspieler heute den Text ihrer Rollen – in Takes aufgeteilt – in sehr kurzer Zeit einsprechen. Im digitalen Zeitalter ist das technisch weniger aufwändig und so leichter später editier- und manipulierbar. Heute sind für eine Serie an einem Nachmittag von 12 bis 17 Uhr durchaus 200 Takes drin. „Ohne das herunterzurattern“, sagt Rettinghaus. „Alles akribisch.“ Ein so schnelles Arbeiten ist aber vor allem bei synchronisierten Schauspielern möglich, die Rettinghaus seit Jahren kennt und weiß, wie sie ticken.

Der Synchronsprecher freut sich dann immer über ein gutes Synchronbuch, in dem vermerkt ist, ob es sich um einen Konter handelt, wo eine Pause angesetzt ist oder ob es im On oder Off gesprochen wird. Die Regie hat immer das letzte Wort, wie über-all, nur verstellen will Charles Rettinghaus sich nicht. Kritisch sieht er daher Forderungen, die auf das Original verweisen und verlangen, er solle das wie der Schauspieler im Original einsprechen. „Das kann ich so nicht machen“, sagt Charles Rettinghaus. „Dann würde ich ihn nachäffen. Ich muss meine eigene, persönliche Note da reinbringen. Das ist das Wichtige, dass man nicht seine Persönlichkeit verliert bei der Synchronisation.“ [15235]

Sie möchten mehr über Charles Rettighaus und seine Arbeit als Synchronschauspieler erfahren? Hier geht es zum kompletten Artikel!