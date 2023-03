Ausbau zur Videomarke

Wir befinden uns inmitten großer Veränderungen. In der Branche gibt es viele Probleme, wobei besonders die Lieferketten eine Rolle spielen, da Anbieter entweder große Probleme haben oder ganz vom Markt verschwunden sind. Aber es gibt auch einen großen technologischen Wandel, auf den wir uns vorbereiten müssen. Was bedeutet das konkret für Riedel? Riedel war früher ein hardwarezentriertes Unternehmen, das sich in Zukunft zu einem viel stärker softwarezentrierten Unternehmen entwickeln wird. Das ist das Bestreben. Es ist ein organisatorischer Wandel, es ist aber auch ein Wandel sowohl aus technologischer Sicht als auch aus Sicht der Herangehensweise. Das führt zu vielen Veränderungen im gesamten Unternehmen. Ich persönlich bin jemand, der Veränderungen liebt, aber nicht jeder in einem Unternehmen denkt so. Es ist eines meiner Hauptziele als CEO der Product Division, diese Änderungen umzusetzen und dabei alle mitzunehmen. Es ist ein bisschen wie bei den US-Marines: Wir lassen niemanden zurück. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, um Veränderungen in einem Unternehmen voranzutreiben. Jeder, der heute Teil unseres Unternehmens ist, hat zu unserem Erfolg beigetragen. Das gilt es zu würdigen und für die Zukunft weiter auszubauen. Das sind meine wichtigsten Ziele.

Wie würden Sie die aktuelle Situation der Riedel-Gruppe beschreiben?

Ich würde unsere Situation als erstaunlich gut bezeichnen! Es gibt nicht viele Unternehmen in unserer Branche, die ein so gutes Jahr hatten wie wir, nachdem wir alle die Covid- Pandemie überstanden haben. Offensichtlich erholt sich der Markt, was zum Teil darauf zurückzuführen sein dürfte, dass jetzt Investitionen getätigt werden, die zuvor aufgeschoben wurden.

Die gute Nachricht ist, dass Riedel als Unternehmen weltweit noch viel Wachstumspotenzial hat. Zunächst einmal gibt es Regionen, in denen wir geografisch oder lateral gesehen noch nicht im richtigen Maße präsent sind und wo wir noch kein großes Team haben. Aber auch aus vertikaler Sicht bauen wir beispielsweise unser Videogeschäft weltweit aus. Das hat in den letzten Jahren bereits stark zugelegt und wir unternehmen weitere Schritte in diese Richtung. Einer davon war die Übernahme von zwei neuen Unternehmen, um einerseits unsere Softwarestrategie weiter voranzutreiben und andererseits in ein breiteres Videoprodukt-Portfolio zu investieren.