Über die Grenzen hinaus

Markus Förderer hat den Traum vieler Kameraleute hinbekommen: vom Abschlussfilm weg nach Hollywood geholt. So klingt das ganz wunderbar. Aber der Weg war etwas komplizierter und zeugt vor allem von harter Arbeit und seiner außerordentlichen technischen Versiertheit. Förderer wuchs in Baden-Württemberg auf. Schon im Jugendalter begann er sich für Fotografie zu interessieren, das über einen Umweg. Zur Jahrtausendwende bringt er sich das damals neue Photoshop bei. Doch ihm fehlen vernünftige, hochaufgelöste Fotos, mit denen er arbeiten kann. Also kauft er sich kurzerhand selbst eine günstige Digitalkamera und beginnt zu experimentieren. „Die hatte noch ein festes Objektiv, was mir irgendwann auch zu starr war“, erinnert sich Förderer. Über die digitale Arbeit kommt er auch zur analogen Fotografie, zum Entwickeln und zu den technischen Feinheiten. Hier lernt er viel über Belichtung und was bei Dunkelheit noch auf dem Material ist und was nicht.

Hartnäckigkeit

Nach der Schule zieht es Förderer ans Filmset zu ersten Praktika. Seine ersten Bewerbungen an der Filmakademie in Ludwigsburg, aber auch an anderen Orten in Deutschland werden abgelehnt. Manchmal lag das an zu wenig Setpraxis, bei anderen Schulen weiß Förderer bis heute nichts über die Gründe. „So ist es ja beim Filmemachen oder bei jeder kreativen Tätigkeit, da gibt es nicht den einen, direkten Weg“, sagt der DoP. „Und eine gewisse Hartnäckigkeit gehört dazu.“

Nach weiteren Praktika und Jobs kam er schließlich nach München. Hier arbeitete er im ARRI Kameraverleih, las nebenher viel über Film und Technologie, sah Filme und ging schließlich 2007 an die Hochschule für Fernsehen und Film. „An diesem Punkt wusste ich einfach: Das will ich wirklich machen. Das ist das Einzige, was mich interessiert“, sagt Markus Förderer. „Und die Filmhochschule gibt einem noch einmal vier Jahre – bei manchen auch länger – so ein Netz der Sicherheit, wo man sich nicht mit der ,Realität‘ auseinandersetzen muss, sondern sich kreativ entwickeln kann.“ Schon im ersten Jahr stellte Förderer diesen Schutzraum auf die Probe. So sollten eigentlich die ersten Filme sehr einfach und im Seitenformat 4:3 gedreht werden. „Das war eine Zeit, wo der Umstieg auf 16:9 vorhersehbar war“, so Förderer. „Es war also klar, wo der Zug hinfährt, also hab ich gedacht: ,Das ist so viel Arbeit, das drehe ich doch nicht auf 4:3!‘“ Bei ARRI bekam er eine SR3, die auf 16:9 belichtete. Die Professoren waren laut Förderer nicht begeistert. „Aber ich war heilfroh, weil ich den so auf mein Reel nehmen konnte, ohne dass er so verortet war in dieser Zeit!“ Förderer räumt dem Bücher lesen und Filme sehen und analysieren mindestens soviel Bedeutung in seiner Ausbildung ein wie der Filmpraxis am Set. „Das prägt einen, weil man Ausschnitte sieht und Filme, denen man so nicht begegnet wäre“, so der DoP. „Das ist bis heute wichtig, wenn ich mit Regisseuren spreche vom anderen Ende der Welt und Referenzen kenne, weil ich sie im Studium gesehen habe.“ Für ihn ist das Wissen um die Filmgeschichte aber auch wichtig, um die Zukunft des Films abzuschätzen. „Nur wenn man die Vergangenheit versteht, kann man so ein bisschen sehen, wie sich das Kino oder Erzählen entwickeln.“