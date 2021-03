Immer wieder neu

Kristian Leschner bekam einmal das Feedback „Du kadrierst scheiße!“ Es war ernst gemeint und bezog sich auf seine Vorliebe für gewagte Leerräume im Bild. Damals hat ihn das getroffen. Er zog seine Lehre daraus und machte es zu seinem Markenzeichen. Als Kameramann für Werbung lebte er ganz gut davon. Doch sein Weg begann deutlich früher. Als Jugendlicher kam Leschner in den 1980er und frühen 1990er Jahren mit Super 8 und dem Videoformat Hi8 in Kontakt. Die ersten Filme waren ohne Dialog, Boy Meets Girl auf verschiedenen Bahnsteigen am Hamburger Hauptbahnhof. Er lernte viel über Tempo, Schnitt und die visuelle Erzählweisen. Was funktioniert und was nicht? Er bewarb sich bei vielen Filmschulen, setzte sich aber erst mal nicht weiter mit ihnen auseinander. „Da wurde natürlich überall abgelehnt“, sagt Leschner. „Das hat mich aber gar nicht so frustriert, ich wusste ja, es ist schwierig da hineinzukommen.“ Mitte der 1990er war er bereits als Materialassistent unterwegs und gut gebucht. Nebenher drehte er seine eigenen Filme und lernte weiter dazu. Zur Fortbildung sparte er Geld aus größeren Produktionen und belegte Lehrgänge in den USA.

Dokumentarischer Ansatz

Hier gibt es im wunderschönen Rockport in Massachusetts die Maine Media Workshops (damals Maine Photographic Workshops), eine kleine, feine Fotografie- und Medienschule, in der aktuell unter anderem DoP-Größen wie Rodriego Prieto oder Phedon Papamichael lehren. „Da habe ich eine ganze Menge mitgenommen und schon gesehen, wie Schule sein kann“, sagt Leschner. Er sah sich das Royal College of Art in London an und die Staatliche Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź. Zeitgleich bemühte er sich aber darum, eine Bewerbung für die Filmuni, damals HFF, in Potsdam Babelsberg zusammenzustellen. Dafür drehte er mit Studenten von dort, die im Gegenzug Tipps für die Bewerbung gaben. Und so wurde er dort 1999 auch angenommen. „Was mich an der Schule interessiert hat, war der dokumentarische Ansatz, das war ganz wichtig“, so Kristian Leschner. „Das kam daher, dass ich als Kameraassistent sehr viel Aufwand gesehen hatte.“ Daher war es für ihn nicht zentral, erstmals mit Kinotechnik zu arbeiten. Leschner wollte lernen, wie man ein Drehbuch liest, wie man es auflöst, wie mit der Regie zusammenarbeitet. Der dokumentarische Ansatz war für ihn nicht interessant, um Dokumentarfilmkameramann zu werden, sondern um gezwungen zu sein, kleiner zu denken und zu kommunizieren.