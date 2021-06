Film & TV Kamera 7–8.2021: Das neue Heft ist da!

wer Spaß an Achterbahnfahrten hat, dürfte sich auch am Auf und Ab der Corona-Inzidenzkurve erfreuen. Denn da scheint steter Wandel die einzige Konstante zu sein und lediglich ein Looping fehlt zum vollkommenen Glück. Die Schwankungen, die sich über die Monate hinweg selbst in den geglätteten Sieben-Tages-Zahlen zeigen, machen deutlich, wie ungeheuer schwierig es ist, treffende Voraussagen über die zukünftige Entwicklung zu machen.

Das macht natürlich die Planung von Events ein wenig kompliziert, denn hier kann man sich nicht von Tag zu Tag hangeln, sondern muss Zusagen machen und Vorkehrungen treffen, die mit einem Zeithorizont von mehreren Monaten deutlich in die Zukunft weisen. Wann also können wieder Präsenzmessen in unserer Branche stattfinden? Die Betagten unter uns werden sich erinnern: Die letzte bedeutende Messe dieser Art war im September 2019die IBC in Amsterdam.