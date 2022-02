Ehrliche Bilder – DoP Nikola Krivokuća

War es körperlich fordernd, während eines langen Drehtags für einen Dokumentarfilm mit potenziell langen Takes mit der Steadicam zu arbeiten?

Ja, aber dann ist es halt so. Punkt. Man fängt an, wenn man anfängt und hört auf, wenn man fertig ist. Bei „Bekar Evi“ hatte ich Rigging-Zeiten von bis zu acht Stunden am Tag. Bei der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg war das aber nicht so ausufernd. Das waren vielleicht mal dreieinhalb Stunden am Stück, wenn wir eine Führung begleitet haben, am Ende des Tages also gar nicht so schlimm. Natürlich ist es da recht förderlich, halbwegs fit in den Dreh zu starten. Ich schaue dabei, dass ich nicht gerade mit einem 30 Kilo schweren Rig drehe, sondern dass ich die Steadicam so schwer wie nötig und so leicht wie möglich halte. Wenn die zu leicht ist, dann fließt es nicht schön. Wenn sie zu schwer ist, dann werden für mich lange Takes viel anstrengender. Und beim Dokumentarfilm kommt es häufig zu langen Takes! Ich hatte oft Situationen, wo die Kamera bereits eine Dreiviertelstunde läuft, ohne dass das Gespräch oder die Beobachtung beendet ist. Da ist es wichtig, konzentriert zu bleiben, denn man weiß nicht, was als Nächstes passiert.

Und wenn man dann Erschöpfungserscheinungen hat, schwindet auch die Konzentration. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden! Es gibt Situationen, wo ich merke, dass sich meine Körperhaltung verschlechtert und ich mich anders hinstellen muss. Dann warte ich den richtigen Moment ab, um mich neu zu „justieren“ oder kurz zu lockern. Das macht man ja auch mit der Schulterkamera, zum Beispiel wenn man in die nächste Perspektive umsetzt. Mit welcher Kamera und welchen Optiken hast du gedreht, wenn das Gewicht ein Kriterium war?

Ich habe mit der Varicam LT gedreht, die für Dokumentarfilm in den letzten Jahren meine absolute Lieblingskamera gewesen ist, vor allem wegen der Dual ISO und dem tollen Farbmanagement. Als Objektive hatte ich in Flossenbürg die Canon CN-E-Primes im Einsatz. Diese Objektive haben durch ihren zurückhaltenden filmischen Look und ihre Klarheit und Schärfe gut zu der analytischen Herangehensweise gepasst. Ihre Lichtstärke erlaubt es außerdem, durch geringe Schärfentiefe bewusst Akzente zu setzen und den Blick der Zuschauer zu lenken. Technisch gesehen hatten sie den Vorteil, dass sie alle fast gleich schwer beziehungsweise leicht sind. Daher ist es relativ egal, ob man von der 14-mm-Optik zur 24er oder zur 50er wechselt: Die Steadicam ist innerhalb von Sekunden wieder austariert. Für „Was bleibt.“ hatte ich übrigens als Steadicam die Archer 2 dabei, das ist ein tolles Rig, das sauber läuft, aber trotzdem leicht ist. Ein weiterer positiver Effekt beim dokumentarischen Arbeiten mit der Steadicam ist für mich, dass mein Blick immer frei ist. Die Protagonisten können also mein Gesicht sehen, weil ich keine Kamera habe, die durch den Sucher ein Auge verdeckt – oder einen Teil meiner Mimik. So verringert sich die Distanz zwischen den Protagonisten und mir – trotz umfangreicher Technik. Darauf habe ich schon immer Wert gelegt, auch bei der Arbeit mit Schulterkamera. Wenn eine kurze Drehpause ist, dann die Kamera sofort auf den Boden, auf den Tisch, unter den Arm klemmen, aber nicht auf der Schulter lassen und das Gesicht verstecken! Bei dem Dreh in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg gibt es Situationen, wo man sieht, dass jemand die Kamera entdeckt. Aber wenn ich mit der Steadicam drehe, dann schauen die Leute nicht in die Kamera, sondern sie sehen mich an. Weswegen hast du die Dokumentation mit Festbrennweiten und nicht mit einem Zoom gedreht?

Ich arbeite bei Dokumentarfilmen und Dokumentationen prinzipiell sehr gerne mit lichtstarken Festbrennweiten. Zum einen bevorzuge ich den Look und habe gern die Möglichkeit mit geringer Schärfentiefe gestalten zu können. Vor allem aber mag ich den bewussten Umgang mit der Brennweite. Es entsteht dadurch ein klares Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zwischen den Protagonisten und mir. Entscheide ich mich, kurzbrennweitig zu drehen, erfordert dies bei Nahaufnahmen oft

Feinfühligkeit und Geduld. Neulich habe ich mit Jugendlichen gedreht und ich hatte mich für eine 24-mm-Festbrennweite entschieden. Die zwölfjährige Hauptprotagonistin stand am ersten Schultag nach den Sommerferien auf dem Schulhof und unterhielt sich mit ihren Freunden. Ich habe versucht, Nahaufnahmen von dem Gespräch zu machen. Bei den ersten Anläufen hat das nicht geklappt. Ich habe gemerkt: Wenn ich mich aus der Halbtotalen ein, zwei Schritte auf die Gruppe zubewege, wechseln sie das Thema. Aber mit etwas Geduld war die anfängliche Distanz überwunden, ich stand direkt neben ihnen und sie haben das akzeptiert. Das ist dann, finde ich, in diesem Fall ein ehrliches Bild. Wenn ich eine Totale mache, stehe ich hinten in der Ecke und wenn ich eine Naheinstellung mache, dann stehe ich halt direkt daneben und mitten in der Geschichte – was in diesem Fall zum Konzept der Erzählung passte. Bei „Tote auf der Balkanroute: Vermisst – verscharrt – verdrängt" habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, den Film fast ausschließlich kurzbrennweitig zu drehen, um eine Unmittelbarkeit zu erzeugen. In Momenten, wo ich einen Menschen mit der Kamera bei besonders tragischen Momenten begleitet habe, war ich bei einer nahen Einstellungsgröße neben ihm und habe genau gespürt, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Die Führung der Schulklasse bei „Was bleibt." habe ich bewusst langbrennweitiger gedreht, um die Jugendlichen von ihrer Umgebung abzusetzen und dadurch Ruhe und Intimität zu erzeugen. Durch die physische Distanz konnte ich zudem eine beobachtende und analysierende Haltung einnehmen. Aber auch hier gilt: Möchte ich die Einstellungsgröße ändern, ohne aus dramaturgischen Gründen die Brennweite zu wechseln, muss ich meinen Standpunkt ändern. Durch das Ändern des Standpunktes oder das Aushalten der Brennweite in Situationen, in denen man weder Standpunkt noch Objektiv ändern kann, entstehen oftmals interessante und kompromisslose Bilder. Das finde ich spannend. Visuelle Stärke lebt von gegenseitiger Annäherung. Es ist für mich jedes Mal ein Geschenk, wenn Menschen, die ich filme, ihren Alltag und ihre Geschichten mit mir teilen.