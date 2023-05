Zurück zur Haptik

Früher war alles echter. Futuristische Städte, fliegende Autos und außerirdische Monster waren in allen Epochen Teil des Filmkanons. Es gab eine Zeit, da waren all diese Spezialeffekte haptisch zum Anfassen. Heute entstehen all diese Dinge virtuell am Rechner und werden oft genug auch in rein digitalen Umgebungen zum Leben erweckt. Moritz Krist baut zwar keine VFX, hat aber oft genug mit digitaler Problemlösung zu tun. Als Editor und Motion Graphics Designer für Hochglanz-Werbefilme von Adidas oder Porsche und Musikvideos wie „Intro“ von Jan Delay oder „Wieder genauso“ von Udo Lindenberg findet für ihn das visuelle Storytelling auf der zweidimensionalen Ebene seiner Timeline statt.

Nah dran reicht nicht

Krist begann während der Schulzeit, selbst mit der Kamera zu experimentieren. Als Pragmatiker wählte Krist die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton und absolvierte diese Ende der 2000er Jahre bei der Wedeler Markenfilm beziehungsweise dessen Posthaus Infected. Krist arbeitete an der Kamera, am Schnittplatz und auch im Compositing an Nuke und Flame. Er schloss 2013 ab und ist jetzt seit zehn Jahren als Editor selbstständig, arbeitet aber bei kleinen Projekten auch immer wieder als DoP oder Operator. Krist wurde früh in seiner Genreleidenschaft durch den Look von Filmen wie „Star Wars“ und „Blade Runner“ geprägt. „Was mit großen, epischen Bildern zu tun hat, das fasziniert mich“, so Moritz Krist. Doch in aktuellen Produktion vermisst er manchmal die Erdung der visuellen Effekte. „Heute erreichst du einen Level mit 3D-CGI, das kommt schon nah dran an die Realität“, so Krist. „Aber ,nah dran‘ reichte mir nicht mehr.“ Als Erweckungsmoment bezeichnet er den YouTube-Kurzfilm „Slice of Life“ der kroatischen Filmgruppe um Regisseur Luka Hrgović und DoP Dino Julius. Dieser orientiert sich vom Look her stark an „Blade Runner“ und arbeitete dafür mit Miniaturen. Als Krist das Making-of sah, packte ihn der Ehrgeiz, das auch zu probieren.„Miniaturen sind eine ganz alte Technik, die mehrere Sachen miteinander verbindet“, so der Editor. „Die echte Haptik vor der Kamera, die kleinen Ungenauigkeiten und die optischen Möglichkeiten, das abzubilden.“