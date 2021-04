Zauberwürfel mit Potenzial

Dabei greift Panasonic durchaus auf bestehende Technik zurück, denn dass die neue Kamera auf Basis der verbreiteten Lumix GH5s aufgebaut wurde, ist beispielsweise klar in der Menüführung zu erkennen. Auch die Reduzierung auf rein optische Bildstabilisierung durch die Optik hat sie mit ihr gemein. Was die BGH1 aber als hochqualitativer Bildgeber abhebt, sind SDI-Anschluss, Timecode- Ein- und Ausgang sowie die Genlock-Fähigkeit über BNC. Auch neu, und wohl in Zukunft öfter an semi-professionellen Kameras zu finden, ist ein Ethernet-Anschluss. Der Würfel lässt sich als Side-Kick mit neuem Ansatz und Funktionalität verstehen und ist somit keine direkte Konkurrenz für die hauseigenen DSLMs. Die Lumix GH5 war dennoch lange Zeit Panasonics erfolgreiches Spitzenprodukt im Micro-Four-Third Format. Daher ist es nur konsequent, auch weiter auf MFT-Systemkameras zu setzen, weil hier ein großes Arsenal an Objektiven zur Verfügung steht, eine Großzahl von Anwendern überzeugt hat und viele Dokumentaristen und Web-Content-Creater nicht wirklich auf das Vollformat schielen.

Zentral an der neuen Box-Kamera ist zu verstehen, dass dieser neue Ansatz keine Still-Fotokamera umfunktioniert, sondern eine konsequent weiterentwickelte Videokamera darstellt. Die BGH1 ist damit die erste spiegellose Box-Style-Kamera für MFT überhaupt. Der Sensor weist 10,2 Millionen Pixel auf und mit der Dual-Native-ISO-Funktion auch das bekannte Killerfeature aus Panasonics Varicam-Familie dabei, hier mit 400 und 2.000 ISO. Das Gehäuse wirkt robust, aber nicht schwer und wiegt mit seiner Aluminium-Magnesium-Legierung gerade 545 Gramm. Mit an Bord ist Panasonics V-Log L als erweiterter logarithmischer Video-Aufzeichnungsmodus, mit dem der Dynamikumfang 13 Blenden betragen soll, etwas weniger als mit dem vollen V-Log der S1-Serie, der EVA1 und Va- ricam-Produkten, aber rund 1/3-Stufe mehr als bei der GH5s.