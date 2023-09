IBC 2023: Panasonic bringt MFT-Flaggschiff Lumix G9II

Panasonic zeigt auf der IBC 2023 die neue DSLM-Kamera LUMIX G9II, die mit einem neu entwickelten 25,2-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und gleichzeitig die erste LUMIX-G-Kamera darstellt, die über eine Phasen-Detection-Autofokus (PDAF) verfügt.

Panasonic erweitert mit der Lumix G9II sein Micro-Four-Third-Portfolio um eine neue Flaggschiff-DSLM-Kamera und will damit nach eigenen Angaben den steigenden Anforderungen an kreative und qualitativ hochwertige Fotos und Videos gerecht zu werden. Der neu entwickelte 25,2-Megapixel-Live-MOS-Sensor und der ebenfalls neue Prozessor produzieren laut Hersteller Bilder von herausragender Qualität mit lebendigen und natürlichen Farben. Die Phasen-Hybrid-AF-Technologie ermöglicht präzisen Autofokus und schnelle Motivverfolgung.

Das Bildstabilisierungssystem der Lumix wurde weiter verbessert und kombiniert nun den 8-stufigen2 B.I.S. (Body Image Stabilizer), den 7,5-stufigen3 5-Achsen Dual I.S. und den Active I.S., was zu einer umfangreichen Videobildstabilisierung führt. Diese Funktionen bieten eine noch bessere Unterstützung für handgehaltene Aufnahmen dynamischer Szenen. Zudem ermöglichen das neue LEICA Monochrom und die ECHTZEIT LUTs Kreativen das Entdecken neuer Looks.

Im Videobereich ermöglichen 4:2:0 10-bit-Aufnahmen in 5.8K (im 4:3-Format) oder 5.7K (im 17:9-Format) flexible Bildausschnittsoptionen für verschiedene Social Media-Formate. Darüber hinaus sind mit 4:2:0 10-Bit C4K/4K Aufnahmen bei 120p beziehungsweise 100p möglich. Die Unterstützung von Apple ProRes Video bietet eine hohe Bildqualität bei geringer Komprimierung, und erlaubt eine Postproduktion ohne Transkodierung. Zudem werden Aufnahme und Wiedergabe auf einer externen SSD über USB unterstützt.

Die Lumix G9II soll ab November 2023 verfügbar sein und 1.899 Euro kosten.