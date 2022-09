Wenn die Sonne scheint

Deutsche Technik

Bei einem ESC gibt es immer einen Host-Broadcaster, den das Gastgeberland zur Verfügung stellt. In Italien ist das die Rai, der öffentlich-rechtliche Broadcaster des Landes. Um dann das Event so umsetzen zu können wie geplant, werden weitere Dienstleister an die Hand geholt, die sich um einzelne Teilbereiche kümmern. Einen genaueren Einblick konnten wir hier in die Arbeit des deutschen Unternehmens Riedel aus Wuppertal bekommen, sogar in Bereichen, die anderen Journalistinnen und Journalisten versperrt blieben. Über die gesamte Produktion verteilt haben 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens aus dem Bergischen Land verschiedene Projekte in Angriff genommen.

Dazu gehören die Signalverteilung, drahtlose und drahtgebundene Intercom, die analoge und digitale Funkkommunikation auf dem gesamten Venue, die komplette Kommentatorentechnik und zusätzlich Teile der Akkredierung und Zugangskontrolle. Dafür waren manche der Spezialisten seit zwei Monaten vor Ort in Turin. Aber was genau bedeutet Signalverteilung? Wo normalerweise für unterschiedliche Anwendungsgebiete unterschiedliche Netzwerke hochgezogen werden müssen, setzt Riedel auf das eigens entwickelte MediorNet. Dabei werden auf der gesamten Venue diverse Racks aufgestellt und mit Lichtwellenleiter-Kabeln redundant verkabelt. Der Sinn dahinter ist, über ein einziges Netzwerk alle für die Show und die Übertragung wichtigen Informationen fließen zu lassen. So laufen über das Netzwerk alle Daten, Intercom, Bild- und Tonsignale. In einem Container kommt dann alles zusammen. Dort können die Mitarbeiter die Signale verteilen, managen und überwachen. Auch Gründer und Riedel-Chef Thomas Riedel ist immer noch gerne mit dabei, legt Hand an und freut sich auf jeden ESC. Weil auch andere Dienstleister für den Aufbau miteinander kommunizieren mussten, war ab Tag eins eine Funklösung notwendig, die Riedel über Handfunkgeräte abedeckte. Für die Kommunikation während der Show ist für die Produktion neben der kabelgebundenen Lösung das Bolero-System zum Einsatz gekommen – eine flexible Funk-Intercom-Lösung, für die auf dem gesamten Venue entsprechende Antennen angebracht wurden. Insgesamt kamen über 60 Bolero zum Einsatz. Je nach Bedarf der Produktionsbeteiligten konnten sie aus unterschiedlichen Headset-Lösungen wählen. So wurde für einen Mitarbeiter sogar ein Headset entwickelt, das gleichzeitig mit zwei Bolero verbunden werden konnte.