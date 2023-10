Klare Wellen

Unterwegs am Set lassen sich dann die wahren Stärken des Systems feststellen. Zunächst wäre da die einfache und schnelle Bewegung. Über einen Klick können die Emp- fänger freie Frequenzbänder finden. Nach der Infrarot-Sync-Technologie, die bei den Vorgängern der Sennheiser-G4-Serie noch zum Einsatz kam, setzt der Hersteller nun auf Bluetooth. Ist die Frequenz eingestellt, so genügt ein Knopfdruck auf jeweils Sender und Empfänger und sie haben sich gefunden. Neben der Synchronisierungsfunktion kann die Bluetooth-Verbindung aber auch für die Smartphone-Fernsteuerung benutzt werden. Dort lassen sich dann insgesamt bis zu 16 Systeme gleichzeitig managen und konfigurieren. Sollten Fehler auftreten, so ist in der App jeder Schritt zur Behebung genau beschrieben, um auch tontechnisch unerfahrenen Personen mitzunehmen. Außerdem ist eine generelle Anleitung mit praktischen Tipps direkt integriert.

Die Reichweite des Systems war in unseren Anwendungsfällen jederzeit ausreichend und es kam bei normalen EB- und Interview-Anwendungen nie zu Abrissen. Insgesamt sind Sender und Empfänger in neun unterschiedlichen Frequenzbändern zwischen 470,2 und 1799,8 MHz lieferbar. Wir selbst konnten auch testen und bestätigen, dass zwei Systeme mit unterschiedlichen, aber überlappenden Frequenzbereichen an den Überlappungen miteinander kompatibel sind. Seitens des Klangs muss man beim EW-DP-System keinerlei Abstriche machen. Das drahtlose Signal ist nicht von einem kabelgebundenen zu unterscheiden. Natürlich ist auch immer wichtig, dass ein entsprechend gutes Mikrofon an den Sender gekoppelt ist. So haben wir die Taschensender EW-D SK mit dem Sennheiser MKE 2 verwendet. Damit entstand jederzeit ein sauberes Signal. Zusätzlich haben wir einen Handsender EW-D SKM-S im Einsatz, auf dem der Kapsel- Kopf MME 865-1 angebracht ist. Ist man günstige Systeme gewohnt, so fällt bei der Verwendung des Handsenders zunächst der für Sennheiser typische angenehme Formfaktor sowie der unfassbar saubere Ton mit der Kondensator-Kapsel auf. Auch hier gibt es keine Nachteile zu einem entsprechenden Kabel-Mikrofon. Ab Oktober soll es zusätzlich einen Aufstecksender geben, der beispielsweise an einer Angel genutzt werden kann. Zusätzlich funktioniert dieser auch als eigenständiger Recorder.