Stabil bewegt

Die moderne Kameratechnik hat immer mehr Funktionen und Komponenten in kompakte Gehäuse integriert. Damit ist aber der Umfang der verschiedenen Bedienfunktionen immens gestiegen. Man braucht Erfahrung, um die Möglichkeiten zu nutzen und gegebenenfalls automatisierte Funktionen auszutricksen. Die Z-Achse, also die Höhenkontrolle der Ronin-4D-Kamera, kann beispielsweise in zwei Modi betrieben werden. Im Lockmodus bleibt die Kamera stets auf einer Höhe, auch wenn die Gehäusehöhe gegenüber dem Untergrund schwankt. Der Korrekturbereich entspricht dem Ausgleichspotenzial des Z-Arms von 13 Zentimetern. Zur genauen Positionierung werden die Daten eines IMU-Sensors und mehreren optischen Sensoren am Boden und der Front des Kamerakörpers verwendet. Bei stark reflektierendem Untergrund, wie er bei Sonnenstrahlung im Wattenmeer zwangsläufig gegeben ist, kann das System so irritiert reagieren, dass die Aufnahme unbrauchbar wird. Durch Um- schalten auf den Follow-Modus konnte Holger Fleig solche Situationen umgehen, aber das setzt das Wissen um die potenziellen Schwierigkeiten, und eine entsprechende Erfahrung voraus.