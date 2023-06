Mehr Material schaffen

Automatisch scharf

Der Ronin 4D ist aber mehr als nur ein stabilisiertes Kamerasystem. Der Vollformat-Sensor der beiden von den DJI-Drohnen bekannten Zenmuse-Kameraköpfen X9-6K oder X9-8K ermöglicht einen Autofokus mit Gesichtserkennung wie man ihn von aktuellen Fotokameras kennt. Für den professionelleren Einsatz mit individueller Schärfeeinstellung gibt es am Ronin 4D einen über der Optik angebrachten Lidar-Entfernungsmesser, der impulsweise ein Laserstrahlenbündel mit bis zu 43.200 Strahlen in den Raum schießt und aus den Reflexionen die Entfernung zu den Objekten bestimmt. Die Lidar-Waveform dient dann der manuellen wie automatischen Entfernungseinstellung. Der Schärfenassistent kann sich neben dem Realbild auch diese Waveform auf seinem Monitor einblenden lassen. Dabei werden in der Aufsicht von oben die Positionen der verschiedenen Objekte im Raum darstellt und die Schärfenebene als Strich anzeigt. So ist es auch für den Kameraoperator selbst möglich, die Schärfe über den Drehregler am rechten Handgriff genau auf den Gesichtern der Schauspieler zu platzieren.

Beim Ronin 4D sind viele Funktionen ins Kameragehäuse integriert. Die Funk-Bildübertragung zu mehreren Monitoren ist schon in der Kamera enthalten. Der Funkmonitor kann dann nicht nur ein Bild empfangen, sondern über den Rückkanal auch als Steuergerät für die Kamera eingesetzt werden. Im Follow-Modus lässt sich mit dem Monitor in der Hand die Zenmuse-Kamera im Gimbal schwenken und neigen. So kann der DoP in Arbeitsteilung das genaue Framing mit dem Monitor vornehmen, während der Operator den Ronin 4D in der Szene bewegt und der Schärfenassistent mit seinem Monitor und dem Lidar-Diagramm die genauen Schärfenpositionen kontrolliert. Dafür bietet sich die neue DJI FIZ-Funkschärfe an. DJI hat viele seine Geräte mit Bedienschnittstellen versehen, so dass die Handgriffe der Kamera auch am Monitor angesetzt werden können und die gleichen Fernsteuermöglichkeiten bieten. Die FIZ-Funkschärfe kann mit dem Funkmonitor des Ronin 4D kombiniert werden und bietet dem Assistenten eine komfortableKontrolle von Schärfe, Blende und Zoom, soweit die Objektive die entsprechenden Funktionen erfüllen. [15323]

Lesen Sie morgen, was DoP Helmut Pirnat zu den Dreharbeiten mit der DJI Ronin 4D zu sagen hat!