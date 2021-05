Rettung im Schnitt

Funktionsumfang

Die grundsätzlichen Funktionen sind bei allen ATEM Minis gleich. Sie verfügen über vier Eingänge und haben ein ähnliches Tastenlayout. Viele detaillierte Einstellungen lassen sich über einen Rechner per Software einstellen. Dazu gehören unter anderem ein integrierter Medienplayer für 20 Einzelbilder, ein Tonmischer mit Dynamik und Equalizer sowie ein Chroma-Keyer. Besitzer von Blackmagic Pocket Cinema Cameras können sich zusätzlich über erweiterte Fernsteuer-Möglichkeiten ihrer Kameras freuen. Sie können beispielsweise über die HDMI-Verbindung die Farbwiedergabe der Kameras matchen und Parameter wie Blende, ISO und Belichtungszeit vom Mischer aus ändern. Für alle Mitwirkenden vor und hinter der Kamera übertragen die Mischer auch ein Tally-Signal. Um Bild und Ton entweder über das gleiche Netzwerk oder über die ganze Welt senden zu können, gibt es zusätzlich die ATEM Streaming Bridge. Sie dient als Decoder-Box zum im ATEM integrierten Encoder.

Workflow ISO-Recording

Wer auf traditionellem Wege ISO-Recordings tätigen möchte, benötigt jede Menge Equipment. So sollte man für vier Kameras auch vier Recorder bereit haben. Natürlich können auch die meisten Kameras bereits intern aufzeichnen, jedoch sind die Dateien dann auf vielen verschiedenen Speichermedien. Hier soll der ATEM Mini Pro ISO Abhilfe schaffen. Dazu muss man nur die Kameras und über den integrierten USB-C-Anschluss eine ausreichend schnelle Festplatte anschließen. In unserem Fall handelte es sich dabei um eine handelsübliche SSD- Festplatte, die bei der Aufnahme keinerlei Probleme machte. Danach lässt sich der Mischer über einen im gleichen Netzwerk angeschlossenen Rechner konfigurieren. Sollte am Set kein Rechner zur Hand sein, so kann man das Projekt auch im Vorhinein anlegen. Egal ob zu Hause oder unterwegs: In jedem Fall sollte man per ATEM Software Control einen Projektname vergeben. Zusätzlich zu den H.264 ISO-Recordings mit hoher Bitrate im Mischer kann man bei angeschlossenen Pocket Cinema Cameras auch die Blackmagic-RAW-Aufnahme aktivieren, wobei in den jeweiligen Kameras bis zu 6K-Material in der Kamera aufgezeichnet wird. Nun der Clou: Ist die Aufnahme beendet, so erhält man alle Einzel- Aufzeichnungen für Bild und Ton in separaten Ordnern, plus eine DaVinci-Resolve-Datei, in der die live geschnittenen Inhalte als Edit schon angelegt sind. Kopiert man vorher in die jeweiligen Ordner noch die RAW-Dateien der Kameras, so können die Aufnahmen in DaVinci Resolve auch noch nachträglich ausgetauscht werden.