Need for Speed Editor?

Beim ersten Anfassen fällt auf: der Speed Editor ist zwar nicht aus Aluminium, aber fühlt sich durchgehend hochwertig an. Der Suchlaufregler läuft gleichmäßig und nimmt den Schwung gut mit. Die Tasten erinnern beim Drücken an eine mechanische Gaming-Tastatur und fühlen sich ebenfalls genau richtig für den Videoschnitt an. Manche Tasten haben mittig eine kleine Leuchtdiode angebracht, über die der Aktivitätszustand der jeweiligen Funktion angezeigt wird. Generell ist der Editor in unterschiedliche Blöcke aufgeteilt. Die linke Hand kann über die linken Blöcke In- und Out-Punkte setzen, Clips in die Timeline einfügen, trimmen und Überblendungen auswählen. In der Mitte oben können Standardfunktionen wie Schnitte, Bewegen von Clips und Schritte zurückgehen ausgewählt werden. Darunter finden sich Tasten für den Multicam-Schnitt in der Cut-Page sowie eine leertastenähnliche Start-Stopp-Taste. Die rechte Hand bedient den Navigationsteil. Oben ist der Wechsel zwischen Timeline und Source möglich und darunter zwischen den drei Modi für den Suchlaufregler.

Arbeitsweise

Um den Speed Editor in Betrieb zu nehmen, sollte man ihn über das mitgelieferte USB-C-Kabel an den Rechner anschließen oder in den Bluetooth-Einstellungen den Editor suchen und diesen verbinden. Dabei sei direkt angemerkt, dass der Editor mit keinen anderen Schnittprogrammen funktioniert, sondern nur als Bedienelement für DaVinci Resolve ab Version 17 dienen kann. Öffnet man DaVinci Resolve, so ist das Gerät sofort einsatzbereit. Läuft der Editor im Akkubetrieb, so zeigt Resolve in den Einstellungen den Ladezustand an. Wenn die Akkuladung zur Neige geht, erscheint sogar eine Warnung in der unteren Leiste in Resolve.

Wie arbeitet man nun mit dem Speed Editor? Der Sinn ist, grundsätzlich keine Hand an Maus und Tastatur haben zu müssen. Wir können zwar nicht auf alle Nutzungsmöglichkeiten und Funktionen eingehen, aber immerhin auf die wichtigsten. Zum grundlegenden Dreipunktschnitt: Wenn man in der Cut-Page ist und Medien in Resolve geladen hat, lassen sich über die Source-Taste oben rechts alle Medien in einem Quell-Tape ansehen. Mit dem Suchrad navigiert man hin und her und die In- und Out Tasten legen den Bereich fest, den man in der Timeline haben möchte. Mit den Tasten fürs Einfügen erlaubt der Speed Editor dann eine flexible Platzierung des Files. Unter anderem ist es möglich, Videos zwischen andere zu schneiden, darüber zu legen oder ans Ende zu schneiden.