Der Teufel steckt im Detail

Zu den Projekten, die Rolf dann ab März 2020 umsetzte, gehörten Livestreams für die Gemeinden, aber auch hybride Konferenzen, wie die zweimal im Jahr stattfindende EKD-Synode, quasi der Bundestag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Für flexiblere Live-Setups machte sich der Kameramann und Geschäftsführer auf die Suche nach guten PTZ-Kameras. Doch er war skeptisch. „Das Bild war oft einfach nicht schön“, erklärt Rolf. „Ich habe an unsere Produktionen schon den Anspruch, dass es nicht nach EB aussehen soll.“ Noch während er auf der Recherche nach möglichen Kandidaten war, eröffnete ihm sein Technikpartner MediaTec, dass auch von Canon PTZ-Kameras angekündigt seien. Rolf schaute sich die Testaufnahmen an und war überzeugt von dem Look der Canon CR-N500. Die Kamera ist für IP-Videostreaming geeignet, hat einen 1,0-Zoll-Typ 4K UHD-Sensor, der mit dem Dual Pixel CMOS AF ausgestattet ist. Hinzu kommt ein 15-facher optischer Zoom und ein Bildstabilisator.

Jetzt gab es nur ein Problem: Die Kameras waren erst für den Frühsommer 2020 angekündigt. Rolf aber brauchte die Geräte schon im Mai für die Synode der EKD. MediaTec und Canon schafften es tatsächlich, seine drei bestellten Kameras bis zur Synode im Mai 2020 zu liefern. So kam die Deine Kirche Media GmbH in den Besitz der ersten ausgelieferten CR-N500-PTZ-Kameras. Das Bedienpanel war allerdings noch nicht verfügbar, also erhielt Rolf als Leihgabe zunächst das Skaarhoj PTZ Pro Panel, das sich sich als großes Plus erwies. „Im Gegensatz zum Canon-Panel hat es physische Tasten und Kontrollen statt eines Touchscreens“, so Rolf. Deswegen behielt er das Skaahoj-Panel. „Das mag aber anderen Nutzern anders gehen.“ Die Synode im Mai ging vorüber, das Event konnte von Rolf und seinem Team mit der Ausrüstung gut abgedeckt werden. Mit den gehobenen Ansprüchen, den Canon C300 Mk III und auch den nagelneuen Canon CR-N500 wollte Kai-Fabien Rolf aber über kurz oder lang ein wenig von seiner Blackmagic-Infrastruktur abrücken. Er entschied sich so im Vorfeld der Synode im November für einen NewTek TriCaster TC1. Für ihn vereint dieser das Beste aus zwei Welten: einerseits die klassische BNC-Verkabelung, andererseits die Möglichkeit, über NDI- Steuerung und Bildsignal der PTZ-Kameras zu übertragen.