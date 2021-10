Unter den Wolken

Die neuen Regeln für Drohnen-Piloten im Überblick (1)

Nachdem erst vor wenigen Jahren neue Gesetze für Drohnen-Flieger erlassen wurden, stehen nun wieder schrittweise Änderungen an. Worauf man zukünftig beim Fliegen eines Multicopters achten muss, haben wir in unserem Heft 9.2021 Christoph Bach, den Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Copter Piloten, gefragt.

Welche Bestimmungen haben sich verändert und warum müssen wir uns als filmende Drohnen-Flieger überhaupt an neue Verordnungen anpassen?

Der Grund dafür ist die neue europäische Regulierung. Endlich gibt es eine länderübergreifende, EU-weite Regelung. Zuvor mussten Dienstleister, die in anderen Ländern fliegen wollten, auch dort eine Erlaubnis erlangen. Das ist jetzt nicht mehr so: Ich kann jetzt nach gleichen Grundregeln in allen EU-Ländern fliegen und muss hier lediglich noch beachten, welche Regelungen die einzelne EU-Länder für ihre Geozonen, das sind besonders schützenswerte Bereiche, erlassen haben. Die europäische Verordnung ist bereits 2019 beschlossen worden und im Januar 2021 in Kraft getreten. In der EU regelt die EASA mit Sitz in Köln die zivile Luftfahrt und hat Drohnenmissionen erstmals nach dem Betriebsrisiko in drei Kategorien unterteilt.