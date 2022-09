„Wir müssen berichten!“

Eingefangen hat sie das ARD-Team vom WDR. In den ersten Wochen an der Kamera war Amr Hedia, freier Kameramann im Dienst des Westdeutschen Rundfunks. Er blieb insgesamt 50 Tage in der Ukraine, berichtete zusammen mit den Korrespondenten Olaf Bock, Georg Restle und Norbert Hahn, bis er Anfang April nach Köln zurückkehrte. Hedia gehörte auch zu den Kameraleuten, die früh Bilder aus Butscha machten.

In Ägypten geboren und aufgewachsen, wurde Amr Hedia nach dem Abitur und zwei Jahren Militärdienst erst einmal Diplomtechniker in der Hafenstadt Port Said. Im Anschluss machte er eine zweijährige Ausbildung in Kamera und Licht bei Video Cairo Sat, einer 1973 gegründeten, unabhängigen Broadcast- Produktionsfirma in Kairo. Für Video Cairo arbeitete Hedia bis 1995 als EB- und Dokumentarkameramann. Der Kameramann besuchte schon in dieser Zeit zahlreiche Krisenregionen, unter anderem den vom Bürgerkrieg gebeutelten Libanon oder Jemen. Es folgen weitere internationale Einsätze in Somalia, Afghanistan, Tschetschenien für die britische BBC oder den japanischen NHK. Mitte der 1990er Jahre arbeitete er während des Balkankriegs erstmals für das ZDF, 1998 wechselte er zum ZDF Studio in London, dann zum ZDF Studio nach Istanbul. Seitdem arbeitet Hedia als freier Mitarbeiter für das deutsche Fernsehen und zog 2011 nach Köln.

Krisentraining