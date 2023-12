Die Technik beiseite lassen

Akzeptieren die Redaktionen bei den Sendern deine regelmäßigen Abwesenheiten und Ausflüge in eigene Projekte? Aktuelles Fernsehen ist ja schnelllebig, lebt vom Termingeschäft und muss planen können.

Ich muss jetzt natürlich die Zeit wieder aufarbeiten, die ich in meinen „Die Bergmanns“-Film investiert hatte.

Bremen hat den Vorteil, dass es so klein ist und man sich lange kennt in der Szene. Ich werde nicht gerade von den Listen gestrichen, aber ich merke schon, dass ich, sobald ich einige Monate in eigenen Projekten unterwegs war, auf den Dispo-Telefonlisten nach unten rutsche. Das empfinde ich auch durchaus als Stress, in meiner Situation. Aber manche Themen sind so wichtig, dass man sie einfach machen muss.

Darüber hinaus unterstützt du mit deiner Arbeit NGOs und soziale Projekte. Das machst du nicht pro bono, also gratis, aber zu besonderen Konditionen. Für wen drehst du da und wie organisierst du das auftragstechnisch?

Für die Rotenburger Werke, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Rotenburg, Niedersachsen, habe ich zum Beispiel einige Filme für das Recruiting neuer Mitarbeiter:innen produziert. Das habe ich sehr gerne gemacht, weil ich das nicht als klassischen Imagefilm anlegen musste, sondern als Porträt einiger Menschen, die dort arbeiten, gestalten konnte. Man hätte das laut Script an einem Tag umsetzen können, aber ich wollte nicht dort aufschlagen und gleich die Technik anwerfen.