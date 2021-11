Was will Instant Fiction?

Aber wie funktioniert „beschleunigt“ ganz konkret bei Instant Fiction? Ist das ein eigenständiger Workflow?

Die Beschleunigung vollzieht sich auf vielen Ebenen. Das fängt beim schnellen Entscheidungsverfahren und Produktions-Go an und setzt sich bis zur Ausstrahlung fort. Alle beteiligten Gewerke, von der Redaktion über das gesamte Kreativteam im Entwicklungs- und Produktionsprozess bis hin zur technischen Endfertigung entwickeln und produzieren im Rekordtempo. Das bedeutet, dass auch Regie und Darsteller:innen vor Ort ganz anders agieren als üblich. Dabei hängen die Produktionsprozesse natürlich auch von den jeweils machbaren Produktionsabläufen und Hygieneauflagen ab. Bei „Drinnen – Im Internet sind alle gleich“ sah das im Frühjahr 2020 noch so aus, dass Hauptdarstellerin Lavinia Wilson sich selbst geschminkt und auch selbst gefilmt hat. Durch ihre langjährige gemeinsame Dreherfahrung mit Regisseur Lutz Heineking jr. gab es so etwas wie blindes Vertrauen, von dem die Serie in ihrer Machart und Wirkung stark profitiert hat.

Bei „Liebe. Jetzt!“ mussten die Darsteller:innen auch Vieles selbst übernehmen, aber wir hatten zumindest eine Mischform aus „sich selbst filmen“ und einer fest installierten, eingerichteten Kamera in einigen Sets. Da waren produktionstechnisch einige Fragen zu lösen: Wie funktioniert eine Kamera, die nicht manuell bedient werden kann, weil sich kein Kameramann am Set aufhalten durfte? Wie führt man Regie auf räumliche Distanz, via Videokonferenz? Bei „Schlafschafe“ war wieder ein kleines Team vor Ort möglich.

Was sagten denn die gewerkschaftlich organisierten Kolleg:innen beim öffentlich-rechtlichen ZDF zu solchen Arbeitsabläufen? Gab es Diskussionen oder Befürchtungen, dass sich solche Produktionsformen verstetigen?

Nein, gab es nicht, zumal es sich um Auftragsproduktionen handelt. Instant Fiction ist eine aus der Krise entstandene Sonderform der Produktion. Die Zahl der so entstandenen Serien ist, gemessen am ZDF-Output, verschwindend gering und wird sicherlich nicht der zukünftige Produktionsstandard im ZDF. Wir schauen auch ganz genau hin, bei welchen Inhalten ein solches Instant-Fiction-Verfahren Sinn macht.