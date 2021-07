Eine Komfortzone herstellen

Wie können Kameraleute die Arbeit der Intimitätskoordination am Set unterstützen? 1. Am Ende jeder Einstellung einer Nacktszene: Kamera wegschwenken

Julia Effertz erklärt: „Am Ende der Szene ist die Figur vorbei und die Schauspieler sind wieder sie selbst – auch in ihrer Nacktheit. Da gilt es, die Intimsphäre der Schauspieler:innen zu schützen. Deshalb bitte ich die Bildgestalter:innen, die Kamera wegzuschwenken, um die Nacktheit der Schauspieler vom Monitor zu nehmen.“ 2. DoP gegen Ende der intimen Proben hinzuziehen

„Ich freue mich immer besonders, wenn Bildgestalter:innen mit gucken können, wie die Schauspieler:innen die Szene ausgeformt haben. Hier können schon früh Auflösungsideen besprochen werden und gemeinsam kann die Essenz dieser Intimität bildtechnisch herausgearbeitet werden“, sagt Julia Effertz. 3. Eine klare Shotlist erstellen und mit der Intimitätskoordination teilen

„Es ist klasse, wenn ich eine Shotlist bekomme und die im Idealfall vor dem Drehtag auch mit den Schauspieler:innen kurz durchsprechen kann“, so Julia Effertz. „Das hilft den Schauspielern sehr, weil sie sich ernst- und wahrgenommen fühlen und einbezogen werden in diesen Prozess.“

„Auch hier bei uns in Deutschland ist das ein systemisches Problem, aber ich realisierte, dass das hier noch gar kein Thema war. Ich wollte hier positive Veränderung schaffen.“ 2019 bot Ita O‘Brien erstmals in London eine Fortbildung für die Intimitätskoordination an. So nahm Effertz an der einjährigen Fortbildung teil. Die Zusatzausbildung ist berufsbegleitend. Entgegen des Vorurteils, dass der Job von Frauen für Frauen sei, gibt es Effertz zufolge auch viele Männer, die als Intimitätskoordinator arbeiten. Aktuell nimmt Effertz zudem noch an einem Mentoring- und Weiterbildungsprogramm in Los Angeles bei der Intimacy Professionals Association (IPA) teil. Seit 2020 arbeitet sie an deutschen TV- und Kinosets als Intimitätskoordinatorin.