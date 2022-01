Pingpong mit der Kamera

Siehst du neben den eben angeführten Gemeinsamkeiten auch wesentliche Unterschiede zwischen der Arbeit eines Kameramanns und der eines Autors? Das Schreiben findet ja im stillen Kämmerlein statt. Wenn du mit der Kamera ausrückst, bist du unter Leuten.

Der große Unterschied zwischen Drehen und Schreiben ist, dass ich beim Schreiben Zeit habe, mir zu überlegen, was ich machen will, und ich habe einen minimalen technischen Aufwand. Bei einem aktuellen Buchprojekt, an dem ich schon sehr lange sitze, habe ich lediglich eine dicke Kladde vor mir, in die ich per Hand hineinschreibe. Beim Drehen habe ich immer einen gewissen technischen Aufwand, ich habe eine Kamera. Wenn ich alleine arbeite, muss ich mich auch noch um den Ton kümmern. Und ich glaube auch, dass man mit Worten, und das verbindet Erzählen wieder mit der Kameraarbeit, Bilder in den Köpfen des Publikums erzeugen kann.

In diesem Jahr feiern wir das 50-jährige Jubiläum der „Sendung mit der Maus“. Kernbeiträge sind die Sachgeschichten. Was macht denn den Charakter dieser Sachgeschichten aus und wie unterscheiden sie sich von Filmen, wie sie zum Beispiel bei FWU – Film in Wissenschaft und Unterricht – zu finden sind?

Wenn FWU-Filme zum Beispiel von Bergbau handelten, so erfuhr man etwas darüber, wie hoch die Fördermenge war, wie viele Arbeiter dort tätig waren und so weiter. Die Sachgeschichten sind fokussierter. Das gilt auch für mich als Kameramann. Die Sachgeschichten fordern von mir die Konzentration auf eine klitzekleine Sache, zum Beispiel auf eine Büroklammer. Manchmal denkt man bei derartigen Aufnahmen auch: „Ui, Schwarzbrot! Schon hundertmal gesehen!“ Wenn ich mir vornehme, ich muss das jetzt so ansehen und drehen, als hätte ich das vorher noch nie gesehen, dann wird‘s wieder interessant. Erfahrungen von früheren Aufnahmen eines ähnlichen Vorgangs sind natürlich hilfreich. Ich muss mich aber immer wieder zurückfallen lassen in diesen neugierigen Blick.