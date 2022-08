Marathon mit 4G

NDR realisiert Live-Broadcast mit Mobilfunkübertragung

Der 30. Hannover Marathon 2022 fand nach zweijähriger Coronapause wieder als Deutsche Meisterschaft für Männer und Frauen statt. Das NDR Fernsehen übertrug die mehr als dreistündige Livesendung erstmals im Sportbereich mit drahtlosen Bild-, Ton- und Kommando-Verbindungen zum NDR Ü-Wagen im 4G-Netz der Mobilfunkbetreiber. Wir haben uns für unser Heft 5.2022 angeschaut, wie das klappte.

Der Hannover Marathon zählt zu den größten Sportereignissen in Niedersachsen. Der Veranstalter hatte für das Laufevent, zu dem sich 18.400 Läuferinnen und Läufer angemeldet hatten, eine interessante Strecke durch Hannover, den Stadtwald Eilenriede, am Maschsee entlang, durch mehrere Stadtteile von Hannover und die City ausgearbeitet und entsprechend absperren lassen. Um das traditionsreiche Sportevent in der niedersächsischen Landeshauptstadt beim 30. Jubiläum bestens in Szene zu setzen, wurde einiges an mobiler Produktionstechnik des NDR aus Hannover und Hamburg direkt an die Laufstrecke am Rudolf-Hillebrecht-Platz aufgefahren und dort als TV-Compound eingerichtet. Aus dem niederländischen Hilversum rückte der Dienstleister NEP mit einem Übertragungswagen, zwei Kamera-Motorrädern, einem Reporter-Motorrad sowie der entsprechenden Übertragungstechnik nach Hannover an.