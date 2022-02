Konzentration und Tempo

Im Ü8 HD waren drei EVS mit jeweils einem Operator im Einsatz. Zwei Systeme waren achtkanalig, eins zwölfkanalig. So war sichergestellt, dass alle Statements von Politikern oder Interviews in einer Außenstelle am Wahlsonntag jederzeit aufgezeichnet und dann nach Bedarf abgerufen werden konnten, selbst wenn sie zur gleichen Zeit stattfanden. Großen technischen und personellen Aufwand betrieb Infratest dimap, Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung, die im Hauptstadtstudio alle Daten zu den Wahlen für die ARD erhob, auswertete und als TV-Grafik ausgab. Diese Daten wurden für die Bildregie und den 84-Zoll-Touchscreen von Moderator Jörg Schönenborn bereitgestellt. Alle Daten, die zur Prognose, den Hochrechnungen und zu Sitzverteilungen in den Proben verwendet wurden, waren am Samstag selbstverständlich noch fiktiv. Der lichtsetzende Kameramann ließ noch ein paar Scheinwerfer im Studio justieren. Dann endete die Durchlaufprobe mit einer Abschlussbesprechung.

Set-Aufbau und Kameras im ARD-Wahlstudio

Im Wahlstudio der ARD in der ersten Etage des Lichthofes im ARD-Hauptstadtstudio war beinahe jeder Quadratzentimeter verplant. Meterlange Kabel mussten zwischen Ü-Wagen, Stromaggregaten und Wahlstudio für Kameras, Beleuchtung, Ton, Monitore im Moderationstisch, Videowalls, mehrere Glasfaser-Stageboxen und Netzwerk-Datenverbindungen für unzählige Computer und unsichtbar im TV-Bild verlegt werden. Mit den Aufbauarbeiten wurde bereits eine Woche vor der ersten Probe begonnen. Am Mittwoch vorher kam der Ü8 HD von Studio Berlin zum Aufbau dazu.

Dem ARD-Regisseur Andrè Müller standen acht Grass Valley LDX86 Kameras zur Verfügung, davon vier Kameras auf Pumpe, eine Krankamera, eine drahtlos angebundene Steadicam, eine Schulter-Kamera sowie eine Kamera auf dem Dach des Hauptstadtstudios. Das HD-Bild wurde im Ü- Wagen in 1080i produziert und als Programm an den ARD- Stern beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main per Glasfaserleitung zur Distribution übertragen. Studio Berlin setzte für die TV- Produktion 32 Mitarbeitende ein.

Alle Moderatorinnen und Moderatoren der Wahlsendung und der ARD-Tagesschau wurden mit Kopfbügelmikrofonen und drahtlosen Sendern sowie mit In-Ear-Systemen und drahtlosen Empfängern für die Kommunikation ausgestattet. Acht drahtlose Handsender mit neutralem blauem Windschutz standen für die Gäste und Politiker zur Verfügung. In der Tonregie des Ü8 HD lagen die 24 Außenstellen an und wurden dort verwaltet. Insgesamt wurden 130 Kanäle an einem Lawo-mc266-Pult in Stereo als Sendeton gemischt. Die aufwendige Kommunikation mit 50 SIip VoIP Codecs wurde ebenfalls über die Tonregie des Ü8 realisiert. [14957]

