Immersion und Intuition

Ian B. Morales, Jahrgang 1993, wuchs in der südmexikanischen Stadt Jaltenango de la Paz auf. Ab 2013 studierte er Filmregie an der National School of Film Arts in Mexico City, wo „The Water’s Whisper“ seine Abschlussarbeit war. Die Jury des Student Camera Awards beim Filmschoolfest Munich lobte „die hervorragende Bildkomposition und die präzise gewählte Kadrierung in einem technisch anspruchs- vollen Umfeld“, die eine einzigartige Atmosphäre der Sinnlichkeit“ schaffe.

Was bedeutet die Auszeichnung mit dem Student Camera Award für dich?

Der Student Camera Award für „The Water‘s Whisper“ hat mir viel bedeutet, insbesondere nach dem langen und kom- plizierten Prozess, der nötig war, um dieses Projekt zu realisieren. Zu Beginn der Produktion mussten wir die riskante Entscheidung treffen, die Geschichte in unkonventioneller Weise zu drehen, außerdem war ich gleichzeitig für Regie und Kamera verantwortlich. Der Student Camera Award zeigt, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ich fühle mich inspiriert von dieser Auszeichnung. Sie steht für den Abschluss meiner Ausbildung und treibt mich an, meine Fähigkeiten weiter zu perfektionieren und neue Recherchen zu starten.