Immer näher ran

Als im Mai 2019 das sogenannte „Ibiza-Video“ veröffentlicht wurde, zwangen die darauf festgehaltenen Korruptionsversprechen den damaligen österreichischen Vizekanzler Strache zum Rücktritt. Hinter der Aufarbeitung dieser Geschichte steckte unter anderem das bekannte Journalistenteam Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die für ihre Enthüllungen rund um die „Panama Papers“ 2017 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurden. „Hinter den Schlagzeilen“ begleitet die beiden und das Investigativteam der Süddeutschen Zeitung bei den „Ibiza“-Recherchen, aber auch bei anderen Nachforschungen – der Fokus liegt dabei ganz auf der dazugehörigen, detaillierten Investigativarbeit. „Die journalistische Branche hat ja in den letzten Jahren sowieso schon unter einem großen Rechtfertigungsdruck gestanden“, merkt Regisseur Daniel Sager an. „Da fand ich es fast natürlich, einfach zu sagen, man muss darüber auch einen Film machen.“

Über den Zeitraum von ungefähr einem Jahr trafen sich Sager und Produzent Marc Bauder in München für Vorgespräche mit den Journalisten, um sie von dem Projekt zu überzeugen. Obermayers Recherchen zur Ermordung der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia waren dann der Startschuss für den tatsächlichen Dreh: „Ich meinte, wir müssen jetzt anfangen – das ist so wichtig für den Film“, erklärt Sager. „Die Journalisten recherchieren da ja auch zu ihrer eigenen Gefahr, unter der sie eventuell stehen.“

Die Nachforschungen rund um diesen Mord nehmen die erste Filmhälfte ein, zusammen mit den Recherchen um einen Waffenhändler. Dass die sensationelle Ibiza-Geschichte dann in den Fokus rücken sollte, war von Beginn an gar nicht klar: Es gab nur Andeutungen zu einem sogenannten „Project Whitescreen“, von dem es nur hieß, dass es eine europäische Regierung stürzen könnte. „,Project Whitescreen‘ war für uns eine Recherche von ganz vielen. Und trotzdem war klar, wenn das passiert, dann haben die Ober- mai(y)ers auch schon immer gesagt: ,Das könnte was Großes werden‘“, erinnert sich Editor Hannes Bruun und lacht: „Wir haben schon eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass wir das miterleben dürfen“. Sager wiegelt ab: „Es gab natürlich auch ein gewisses Kalkül dabei, dass man sagt: Wenn man mindestens ein Jahr in dieser Redaktion ist, die davor konti- nuierlich immer wieder ‚gescoopt‘ hat, dann kommt in dieser Zeit vielleicht auch etwas Größeres rein, was man begleiten kann. Aber man wusste es natürlich nicht.“