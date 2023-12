Der Preis der Freiheit

Auch beim Look haben der Colorist Dirk Meyer und ich sehr ausgiebig getestet. Ein erster Ausgangspunkt war ein Dokumentarfilm aus den 1980er Jahren, den der Produzent Rafael Parente besorgt hatte. In diese Richtung wollte ich gern gehen. Davon haben wir uns dann aber immer weiter entfernt, weil es ein bisschen zu nostalgisch war und wir immer noch einen Bezug zum Heute erhalten wollten, also keine historisierende Farbkorrektur. Die Gratwanderung war ja, neben aller Haltung und Authentizität auch eine Serie zu machen, die man sich ansehen will, die auch farblich Spaß macht.

Was war deine größte Herausforderung bei diesem Projekt?

Das Worldbuilding war für mich die große Herausforderung. Von Anfang an war ich sehr involviert in die Gesamtkonzeption und durfte vieles mitbestimmen. „Luden“ war meine erste Studioproduktion, die fast komplett gebaut wurde. Wir haben Sankt Pauli in München auf dem Bavariagelände nachgebaut. Man musste sich in der Vorbereitung neu programmieren, die Motive im Kopf planen und nicht auf Motivtouren finden. Diese innere Pre-Visualisierung war eine der schönsten Erfahrungen und es war wirklich wunderbar, mit der Szenenbildnerin Myrna Wolff diese Welten zu erschaffen. Gerade diese Zusammenarbeit hat mich sehr nach vorne gebracht. In den vielen Gesprächen haben wir schnell angefangen, die ersten Gedanken, die einen zu Bordellen oder ähnlichen Etablissements in den Kopf kommen, einfach mal wegzuwerfen und sich Neues auszudenken.

Ein gutes Beispiel ist sicherlich der Innenbereich des Bordells, konkret, welche Wandfarbe es innen haben sollte. Wir haben uns dann für einen Schweinerosa-Magenta-Ton in Kombination mit einem grünen Boden entschieden. Das war eine Zusammenstellung, wo man eigentlich sagen würde: Das ist Wahnsinn, das geht nicht in Kombination mit Haut. Nach zahlreichen Tests haben wir aber festgestellt, dass genau diese Kombination ein Grundgefühl von Ekel unterstützt, das wir unterbewusst erzählen wollten. Es gab bei allen Gewerken diesen großen gemeinsamen Wunsch nach einer Gestaltung mit Haltung. Das war eine tolle Erfahrung.