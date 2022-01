Bildraum trifft Lebensraum

Auf der Berlinale lernte Praus Produzent Jürgen Kleinig von der Neue Celluloid Fabrik kennen. Nach der Arbeit an einem anderen Projekt sprach der ihn an, ob er Lust hätte mit Dokumentarfilmer Mark Michel und DoP Ines Thomsen eine fünfteilige Serie für Arte zu drehen. Das Thema: „Hirten – Hüter der Erde“. Vorgesehen waren Drehabschnitte in Peru, Indien, Kirgistan, Uganda und Brandenburg. Jeder Teil war auf 26 Minuten angelegt, außerdem sollte eine etwa 90-minütige Fassung

für eine mögliche Kinoauswertung entstehen. Johannes Praus war verantwortlich für die Kameraarbeit der Drehabschnitte

in Kirgistan und in Peru und drehte Teile der brandenburgischen Episode. Später stieß noch DoP Mitja Hagelüken hinzu.

Bildraum

Im Juli 2019 flog Praus mit Autor Mark Michel und der kleinen Crew nach Bischkek in Kirgistan. Hier trafen sie ihren Fixer, also die Kontaktperson vor Ort, die mit Sprache, Kultur und Verhaltensformen vertraut ist. Dieser Fixer hatte lange in Bayern gelebt. Das hatte den Vorteil, dass die Crew nicht über die Sprachbande entweder Englisch oder – vor Ort eher – Russisch arbeiten musste, sondern nur eine „Übersetzungsstation“ hatte.