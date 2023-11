Sich in das Bild versenken

Ich gratuliere ganz herz­lich zum Deutschen Kame­rapreis in der Kategorie Doku Kino. Was hat es für dich bedeutet, dass du die­se Auszeichnung bekommen hast?

Es freut mich natürlich sehr, dass ich für einen Film ausgezeichnet wurde, den ich selbst sehr gerne gemacht habe. Es freut mich aber auch, dass so die Art des Films gewürdigt wurde, der ja sehr offen in seiner Herangehensweise ist, der einen wichtigen Beitrag liefert, Menschen zu porträtieren, über die wir so wenig wissen. Es ist toll, dass diese Art von freier Form bei einem wirklich beobachtenden Kino-Dokumentarfilm, der nicht mit fertigen Konzepten startet, sondern mit einer Haltung, die den Menschen begegnen und sehen will, was wirklich ist, einen Preis bekommt – und eben auch die Art der Kameraarbeit.

Wie habt ihr diese Haltung entwickelt?

Andrei Schwartz, den Regisseur von „Europa Passage“, kenne ich schon sehr lange. Wir arbeiten über 20 Jahre zusammen und in dieser Zeit habe ich fast alle seine Filme gedreht. Andrei ist ein Mensch, der sehr, sehr lange an seinen Themen arbeitet. Über Jahre hinweg nimmt er Kontakt auf zu den Protagonisten und erzählt mir dann darüber. So bin ich von Anfang an involviert. Ich weiß, was ihn beschäftigt und was er plant. Und so hatte er mich vor fünf Jahren angesprochen, ob ich Lust hätte, an diesem Film teilzunehmen. Das war dann gar keine Frage, weil ich genau weiß, wie er über Dokumentarfilm nachdenkt und wie er dokumentarisch arbeitet, und dass wir da absolut den gleichen Geschmack und die gleiche Haltung haben und auch das Gleiche wollen.