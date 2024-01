Die Figuren im Mittelpunkt

1993 in Hamburg geboren und seit seinem achten Lebens- jahr als Schauspieler tätig, konnte Sebastian Husak schon früh seine ersten professionellen Set-Erfahrungen sammeln. Dort hat er seine Begeisterung für den Film entdeckt und während der Schulzeit erste Kurzfilme gedreht, die unter anderem den Hamburger Nachwuchs-Filmpreis gewannen und für den Deutschen Nachwuchs-Filmpreis nominiert wurden. Sebastian Husak studiert derzeit Spielfilmregie an der HFF München und konnte nebenbei seine filmischen Erfahrungen als Regieassistent für Kino und Fernsehen sowie als Editor vertiefen. Mit seiner Produktionsfirma Texo Filme hat er Kurzfilme wie „Rhythmus“ und „Aus deinen Händen“ realisiert, die beide mit dem Schleswig-Holstein-Nachwuchsfilmpreis ausgezeichnet wurden.

Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Kamerapreis in der Kategorie Schnitt Nachwuchs. Was bedeutet dir dieser Preis?

Das ist natürlich ein riesiges Privileg und eine tolle Auszeichnung, vor allem, wenn man in ein Projekt so viel Arbeit hineingesteckt hat – wir haben an dem Projekt sehr lange geschnitten und viele Runden gemacht. Es ist ja auch ein sehr persönliches Projekt von Regisseurin Fanny Rösch und nicht der konventionellste Film. Die Musik spielt eine große Rolle. Deshalb ist es natürlich toll, dass ein solch experimentelles Projekt, das mutig sein will, einen Preis bekommt. Ich freue mich sehr.

Wie bist du zum Projekt gekommen und hattest du direkt das Endergebnis im Kopf?

Ich bin über Fanny als Autorin, Regisseurin und Produzentin zu diesem Film gekommen. Wir haben schon zuvor bei kleineren Filmübungen zusammengearbeitet. Ich fand ihre Idee total interessant. Wir kennen uns gut und ich kenne auch ein wenig ihre Familie. Das Experiment, ihre echte Familie vor die Kamera zu bewegen, die nicht alle professionelle Schauspieler:innen sind, fand ich sehr mutig und einzigartig. Ich habe mir nicht sofort vorstellen können, wie der finale Film geschnitten aussehen würde. Ich hatte sofort Lust, dabei mitzuwirken und musste nicht lang überlegen. Gerade dann, als ich gehört habe, dass die Mozart-Sonate eine so große Rolle spielen würde, war ich angefixt. Der Film wurde auch vom Mozarteum in Salzburg mitfinanziert. Einen Film zu drehen, der ähnlich wie ein Musikvideo funktioniert, aber sich nicht anfühlen darf wie ein Musikvideo, sondern die Figuren in den Mittelpunkt stellt, das war eine große Herausforderung im Schnitt, auf die ich mich sehr gefreut habe.