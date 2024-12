Neue Dimensionen

Mit der ALEXA 265 will ARRI das 65-mm-Format auf ein neues Qualitätsniveau heben, während gleichzeitig die Schwelle für den Einsatz durch das kompakte und leichte Setup sinken soll.

Auf die Nutzer gehört

Beim Gehäuse der ALEXA 265 konnte ARRI auf die kompakte Bauweise der ALEXA 35 zurückgreifen. Im Ergebnis ist die neue Kamera trotz eines dreimal so großen Sensors nur 4 Millimeter länger sowie 11 Millimeter breiter, also nur minimal größer, und wiegt mit lediglich 3,3 Kilogramm weniger als ein Drittel als die Vorgänger-Kamera ALEXA 65. Durch dieses geringe Gewicht und den kompakten Formfaktor erschließen sich neue Möglichkeiten für den Einsatz von 65-mm-Kameras, etwa auf Drohnen, Gimbals oder ganz einfach in engen Locations. Aber auch am Set bringt die Kamera Vorteile: Verbesserte Hochlaufzeiten und eine optimierte Leistungsaufnahme machen sie nicht nur effizienter, sondern auch flexibler im täglichen Betrieb.