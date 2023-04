Lawo veröffentlicht Power Core Rev3

News von der NAB Show 2023

Auf der NAB 2023 in Las Vegas präsentiert Lawo mit dem Power Core Rev3 die neue Generation seiner softwaredefinierten DSP-Mixing-Engine.

Lawo stellt auf der NAB 2023 in Las Vegas mit dem „Power Core Rev3“ eine weitere Generation seiner erfolgreichen Software-definierten DSP-Mixing-Engine mit I/O-Gateway vor. Die Power Core-Plattform ist aufgrund ihrer I/O- und DSP-Ressourcen bei Broadcastern sehr beliebt. Dank eines skalierbaren Lizenzmodells ist Power Core eine kosteneffektive Lösung, die sowohl die DSP-Ressourcen für ein einzelnes Lawo diamond-Mischpult als auch die I/O-Gateway-Dienste für das gesamte Funkhaus bereitstellen kann. Trotz seiner geringen Größe bietet der Power Core Rev3 eine beeindruckende I/O-Kapazität.

Der Power Core Rev3 bietet nun mit vier RAVENNA/AES67-Ports mit SFP doppelt so viele wie zuvor. Damit lassen sich Ein- und Ausgänge auf bis zu 512 RAVENNA/AES67-Kanäle zu erweitern und LAN-Segmenttrennungen oder LAN/WAN-Gateway-Strecken in groß angelegten Anwendungen realisieren. Neu sind auch die bidirektionalen RAVENNA/AES67-Unicast-Streams für Weitverkehrsanwendungen und die GPI/O-Erweiterungskarte mit 8 GPI-, 8 GPO- und 2 VCA-Eingängen. Der Power Core Rev3 verfügt auch über neue DSP-Funktionen wie einen Loudness Leveler mit minimaler Latenz, einen hochgranularen EQ mit erweiterten Gütewerten, ein eigengesteuertes Side-Chain-Filter, einen De-Esser mit einstellbarer Triggerfrequenz und die Unterstützung von bis zu 8 AutoMix- und 16 VCA-Gruppen. An der Vorderseite gibt es jetzt auch einen praktischen USB-Anschluss und einen SD-Speicherkartensteckplatz für schnelle Software-Updates.