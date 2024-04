NAB Show 2024: Ikegami stellt HD-Kamera HDK-X500 vor

News von der NAB Show 2024

Unter den Produkten, die Ikegami auf der NAB Show 2024 erstmals vorstellt, sind mit der HDK-X500 eine neue tragbare HD-Kamerasystem HDK-X500 und das dazu passende Controlpanel OCP-500.

Die Ikegami HDK-X500 wurde laut Hersteller für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen entwickelt, wie etwa für den Betrieb im Studio und bei der Sportberichterstattung auf einem Stativ, aber auch für den Schulterbetrieb. Zu den Merkmalen gehören drei 2/3-Zoll-CMOS-Sensoren der neuesten Generation mit Global Shutter sowie eine automatische optische Vignettierungskorrektur für alle OVC-kompatiblen B4-Zoomobjektive mit Bajonettanschluss. Das Auflagemaß von RBF-kompatiblen Objektiven kann auch dann eingestellt werden, wenn sich der Kamerakopf abgesetzt an einem anderen Ort befindet. Die optimale Steuerung des Umgebungslichts, ob im Studio oder im Freien, wird durch das gleiche Dual-Filtersystem mit neutraler Dichte und Farbkompensation unterstützt, das auch in den High-End-Kameras von Ikegami zum Einsatz kommt. Der integrierte Digitalprozessor der Kamera bietet eine 16-achsige Farbkorrektur, die eine präzise Anpassung an die jeweilige Szene oder die Erzeugung spezieller Effekte ermöglicht. HLG HDR wird vollständig unterstützt und ermöglicht eine detaillierte Bildwiedergabe über den gesamten Dynamikbereich von hellen Lichtern bis hin zu tiefen Schatten. Zu den Leistungsparametern der HDK-X500 gehören eine typische mittlere Auflösung von 1000 TVL bei 5 % Modulation, ein typischer Rauschabstand von 62 dB und eine Empfindlichkeit von F11 (1080i/59.94). Die HDK-X500 ist außerdem in der Lage, eine Bildrate von 1080i 119,88 Hz zu erfassen.

Mit dem Ikegami OCP-500 Controlpanel lässt sich die HDK-X500 komplett fernsteuern. Es wurde für die Integration in ein externes Broadcast-Hub oder eine Studiokontrollgalerie entwickelt und bietet mit einer Breite von 3,23 Zoll kompakte Maße ohne Kompromisse bei der Funktionalität. Bis zu fünf OCP-500-Panels passen auf den Platz von vier OCP-300-Bedieneinheiten. Zudem wurde der Stromverbrauch auf etwa 5 Watt reduziert. Daten können über USB-Speichersticks gespeichert oder weitergegeben werden.