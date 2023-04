Lawo ergänzt Line-up mit Audiomischpult mc²36 xp

Lawo zeigt auf der NAB Show 2023 das neue Audiomischpultmc²36 xp, das über dieselbe Bedienoberfläche wie das Pult mc²36 MkII hat, jedoch den DSP-Prozessor ausgelagert hat.

Lawo stellt auf der NAB 2023 das mc²36 xp Audiomischpult vor, welches eine beliebte Ergänzung zu Lawos Produktionskonsolen darstellt. Es ist hinsichtlich der Bedienoberfläche identisch mit dem mc²36 MkII, hat jedoch keinen internen DSP-Prozessor. Das mc²36 xp eignet sich laut Hersteller besonders für Produktionsstandorte, Ü-Wagen und Veranstaltungsorte, an denen der Platz knapp ist. Das Pult arbeitet mit externer Signalverarbeitung und kann in Kombination mit der optionalen Pooling-8-Lizenz die DSP-Leistung eines A__UHD-Cores mit bis zu sieben weiteren virtuellen oder physischen Konsolenoberflächen teilen, was kosteneffektives Audio-Processing der Premiumklasse ermöglicht. Das mc²36 xp ist mit 16, 32 und 48 Fadern erhältlich und verfügt über die gleichen Bedienelemente und Touchscreens wie seine größeren Geschwister mc²56 und mc²96. Die Ein- und Ausgangssektion des mc²36 xp ist identisch mit jener der All-in-One-Schwesterkonsole mc²36 MkII und bietet 16 MIC/Line-Eingänge, 16 Line-Ausgänge, acht AES-Ein- und Ausgänge, acht GPI/Os sowie einen lokalen MADI-Port (SFP).

Darüber hinaus unterstützt as mc²36 xp-Pult 48kHz und 96kHz Betrieb, immersive Audio-Abmischungen und alle relevanten IP-Standards und bietet nahtlose Datenportabilität mit anderen Pulten der mc²-Serie.