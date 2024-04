NAB Show 2024: bebob zeigt Akkus MLmicro und V240micro

Der Münchner Akku-Hersteller bebob zeigt auf der NAB Show 2024 neue Produkte für die Stromversorgung am Set, darunter mit dem MLmicro eine V-Mount Akku mit Hotswap- und Buffer-Funktion und dem V240micro einen Neuzugang zur Vmicro-Familie mit hoher Kapazität. Übergeordnete Themen sieht bebob in Leistung, Flexibilität, Qualität und Nachhaltigkeit bei der Stromversorgung der aktuellsten Kameras und hochmoderner Leuchten.

Beim MLmicro handelt es sich um einen marktweit bisher einzigartigen, höchst vielseitigen 43Wh/14,4V/200W Akku mit Hotswap-/Pufferfunktion und einer Vielzahl an Ausgängen. Der MLmicro versorgt nicht nur V-Mount Kameras, sondern auch eine Vielzahl an Zubehör mit Strom und ermöglicht zudem bei Kameras, Zubehör und Leuchten den Akkuwechsel im laufenden Betrieb. Der leichte, kompakte und robuste MLmicro wird über den V-Mount Anschluss direkt an der Kamera angebracht. Mit einer Kapazität von 43Wh versorgt er zum Beispiel die neue SONY Burano mit 60 Watt für mehr als 40 Minuten mit Strom oder den F-7H mk2 Monitor von TVlogic für mehr als 1,5 Stunden. Seine maximale kontinuierliche Leistung liegt bei 200 Watt. Mit 43 Wh kann er diese Dauerlast für ungefähr zehn Minuten aufrecht erhalten, was mehr als genug Zeit bietet, um einen angeschlossenen Akku zu wechseln und einen kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Betrieb der Kamera zu gewährleisten.

Mit dem V240micro komplettiert nun das fünfte Mitglied die kompakte V-Mount Familie von bebob. Mit 14,4 V, 16,5 Ah, 238 Wh und einer maximalen Belastbarkeit von 16,0 A eignet er sich für alle V-Mount Kameras, aber auch andere Geräte wie zum Beispiel Monitore oder Leuchten. 60-W-Kameras wie die SONY Burano laufen mit einem V240micro vier Stunden ohne Unterbrechung. Wie bei allen Vmicros sind auch ein Twist D-Tap- und ein USB-Anschluss sowie eine integrierte Taschenlampe mit an Bord. Auch bei diesem Micro-Akku sind die Zellen austauschbar.