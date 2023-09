IBC 2023: Sony ergänzt Networked Live mit Produktionseinheit CBK-RPU7

Nachdem Sony im vergangenen Jahr auf der IBC erstmals Networked Live vorstellte, folgen nun auf der IBC 2023 Erweiterungen dieses Ökosystem für eine optimale und nahtlose Verknüpfung und gemeinsamer Nutzung von Ressourcen in der Live-Produktion zu ermöglichen, darunter die fernsteuerbare Produktionseinheit CBK-RPU7.

Bereits auf der NAB 2023 präsentierte Sony den NXL-ME80, einen Media Edge-Prozessor für die Übertragung über WAN. Dieses Produkt war das erste Sony-Produkt, das die neue HEVC-Kodierungstechnologie nutzen und so von hohen Kompressionsraten, minimale Latenz und gleichzeitig höchster Bildqualität für Remote- und Live-Produktionen profitieren konnte. Die nun vorgestellte neue ferngesteuerte Produktionseinheit CBK-RPU7 ist ebenfalls mit diesem HEVC-Codec ausgestattet. Der kompakte Formfaktor dieser Einheit ermöglicht ihre Integration in Feldkameras wie Camcorder, beispielsweise über einen V-Mount, und die Verbindung über SDI. Dadurch, so Sony, werde sie zu einer leichtgewichtigen Lösung für Live-Produktionen und eigne sich ideal für 5G-Netzwerke. Hierfür braucht man allerdings zusätzlich ein 5G-Modem. Die CBK-RPU7 kann jedoch auch in drahtgebundenen Netzwerken verwendet werden, wenn etwa die Bandbreite begrenzt ist. In Produktionsumgebungen wird der Encoder CBK-RPU7 zusammen mit der Produktionseinheit NXL-ME80 für die Decodierung verwendet.

Zu Verfügbarkeit und Preis macht Sony noch keine konkreten Angaben.