IBC 2023: Panther entwickelt X-Type-Dolly

Passend zum 40-jährigen Firmenjubiläum hat Panther einen neuen Säulendolly entwickelt, der nun auf der IBC 2023 erstmals zu sehen ist. Bei der Benennung bleibt man der von der anderen Raubtiermarke Jaguar bekannten Systematik treu und nennt ihn X-Type, was wohl auch der X-förmigen Anordnung der Räder geschuldet ist.

Der neue X-Type-Dolly zeigt bis ins Detail durchdachte Lösungen für schnelles und zeitsparendes Arbeiten am Set. Er lässt sich mit ohne Mittelsäule verwenden und der Umbau auf die Konfiguration mit einer Basisplatte ist rasch getan. Die Dolly-Säule verfügt über ein um 360 Grad drehbares High-Low-Turnstile, mit dem sich für vielfältige Anwendungen realisieren lassen und das eine niedrige Kameraposition bietet. In Sekundenschnelle, so Panther, könne es in eine niedrigere oder höhere Position verschoben werden, ohne dass dabei die Kamera von der Dolly entfernt werden müsste. Die Ergonomie wurde dank des drehbaren Sitzes verbessert, der nun unabhängig von der Kamerasäule eingestellt werden kann. Ein optionale Crab & Steer Kit bietet mit Steuer, Grab, Front und Bear vier verschiedene Lenkmodi.

Der Range Extender verdoppelt den Hubbereich, ohne den Platzbedarf des Dollies zu erhöhen. Dabei bleibt die Kamerabewegung komplett linear. Jedes Bauteil ist aus Vollmaterial gefertigt und bietet eine schnelle und spielfreie Verbindung. Ein Transportkoffer ist erhältlich.

Der X-Type Dolly kann über das Panther Bluetooth-Handgerät entweder per Kabel oder drahtlos gesteuert werden und kann als Basis für Kamerakräne oder Kranarme bis zu einem Gewicht von 800 kg dienen. Mit der Kombi-Radgruppe lässt sich der Dolly auf Schienen fahren, ohne ihn anheben zu müssen. Insgesamt sind sechs unterschiedliche Radsätze für verschiedliche Untergründe verfügbar.