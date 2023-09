IBC 2023: Blackmagic Design meldet neue ATEM 1 M/E Advanced Panel 20 und 30

Blackmagic Design zeigt auf der IBC 2023 zwei neue Hardware-Bedienpulte für den Einsatz mit ATEM Constellation HD- und 4K-Mischern. Die neuen ATEM 1 M/E Advanced Panel 20 und ATEM 1 M/E Advanced Panel 30 ähneln im Design den bereits bekannten 2 M/E und 4 M/E Advanced Panels, sind für den Einsatz im Broadcast-Studio jedoch kompakter ausgelegt.

Die neuen ATEM 1 M/E Advanced Panel 20 und ATEM 1 M/E Advanced Panel 30 umfassen bis zu drei Systemsteuerungs-LCDs, Tasten zur Steuerung von vier Upstream-Keyern, vier Downstream-Keyern und vier M/E-Reihen sowie einen Joystick, Blendenhebel und mehr. Sie sollen, so der Hersteller, volle Kontrolle über die ATEM Constellation Mischer gestatten und zusätzlich die Gestaltung noch komplexere Effekte ermöglichen. ATEM Advanced Panels sind im vertrauten und branchenüblichen M/E-Stil aufgebaut. Jedes Pult verfügt über integrierte LCDs mit Menüs, hochwertige Tasten mit anpassbarer Farbbeleuchtung, DVE-Joystick plus Blendenhebel. Alle M/E-Blocks umfassen integrierte LCDs für individuelle Kennungen der Eingabetasten. Das neue 1 M/E Advanced Panel 20 hat 20 Eingabetasten und zwei Systemsteuerungs-LCDs, während das größere 1 M/E Advanced Panel 30 mit 30 Eingabetasten und drei Systemsteuerungs-LCDs ausgestattet ist. Beide Modelle verfügen über Tasten für die Steuerung von vier Upstream-Keyern, vier Downstream-Keyern und vier M/E-Reihen.

Die ATEM 1 M/E Advanced Panel 20 und ATEM 1 M/E Advanced Panel 30 Bedienpulte sollen ab Oktober zum Preis von 3.899 US-Dollar erhältlich sein.