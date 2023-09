IBC 2023: Blackmagic Design kündigt Micro Studio Camera 4K G2 an

Blackmagic Design stellt auf der IBC 2023 mit der Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 ein aktualisiertes Modell der Blackmagic Micro Studio Camera 4K vor, das im gewohnt kompakten Designs deutliche Verbesserungen bringen soll.

Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 verfügt über einen 4K-Digitalfilmsensor mit einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und einem Dual-Gain-ISO von bis zu 25.600 und bietet zusätzlich nun 12G-SDI-Unterstützung für Betriebsmodi bis zu 2.160/60p. Ein weiteres Feature ist der neue USB-C-Port, der die Aufzeichnung von Blackmagic RAW auf externen Festplatten ermöglicht und die Fernsteuerung über Ethernet-Adapter unterstützt.

Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 bleibt trotz dieser Verbesserungen ihrem kompakten Design treu und sei, so Blackmagic Design, ideal für Situationen, in denen der Platz begrenzt ist. Mit ihrem MFT-Objektivanschluss, dem 4K-Bildsensor und der hochwertigen Farbverarbeitung ist sie in der Lage, filmische Bilder in beengten Umgebungen aufzunehmen. Sie unterstützt außerdem 12G-SDI für HD und Ultra HD bis zu 2160p/60 und bietet einen integrierten Farbkorrektor sowie die Möglichkeit zur Steuerung des Objektivs über SDI- und HDMI-Anschlüsse.

Mit ihrem Gehäuse aus einer Magnesium-Legierung ist die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 robust und widerstandsfähig und bietet trotz ihrer geringen Größe alle Funktionen einer großen Studiokamera. Mit der Blackmagic Generation 5 Color Science und dem beeindruckenden 4K-Sensor ermöglicht sie darüber hinaus eine professionelle Bildqualität . Die Kamera schafft eine Auflösung von 4.096 x 2160 mit Frameraten von 23,98 bis 60 fps.

Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 soll ab Oktober für 995 US-Dollar erhältlich sein.