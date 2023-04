ARRI bringt Tally System Gen.2 für ARTEMIS und TRINITY

News von der NAB Show 2023

ARRI kündigt auf der NAB Show 2023 das Tally System Gen.2 an, das TRINITY- und ARTEMIS-Stabilisatoren für Live-Übertragungen optimieren sollen. Das Tally System Gen.2 optimiert ARRI-Stabilisator-Systeme für Live-Produktionen mit einem ARRI Multicam-System oder anderen Mehrkamera-Setups und besteht aus einem Host-Modul, das unter dem Objektiv montiert wird sowie aus einem Client-Modul, das auf dem Monitor der Kameraperson montiert wird.

Wenn ARTEMIS und TRINITY in Live-Umgebungen mit mehreren Kameras verwendet werden, benötigen sie wie herkömmliche Broadcast-Kameras ein Tally-System. Damit können die Kameraleute und die Moderatoren oder Darsteller erkennen, welche Kamera gerade live sendet. Das ARRI Tally System Gen.2 besteht aus zwei Komponenten: dem Host-Modul, das üblicherweise unter dem Objektiv montiert wird und für die Darsteller sichtbar ist, sowie dem Client-Modul, das auf dem Monitor der Kameraperson montiert wird. Ein Tally-Trigger wird benötigt, um das rote Licht des Host-Moduls einzuschalten, das wiederum sofort das rote Licht des Client-Moduls einschaltet.

Das Tally System Gen.2 ist besonders vielseitig, da es mit drei verschiedenen Trigger-Techniken arbeitet. Die erste ist der klassische Trigger, bei dem eine Fotozelle die integrierte Tally-LED an der Kamera erkennt. Die zweite Technik beinhaltet das Anschließen eines speziellen Kabels an die Kamera, um direkt mit dem Tally-Host-Modul kommunizieren zu können. Die dritte Technik ist der Tally Out vom neuen ARRI CCP Live, wenn ALEXA-Mini-, AMIRA- oder AMIRA-Live-Kameras als Teil des ARRI Multicam Systems verwendet werden. Das System ist digital und kann daher auch an zukünftige Trigger-Techniken angepasst werden.

Frühere analoge Tally-Systeme waren abhängig von der Helligkeit des Tally-LED-Lichts an der Kamera, was variabel war und mit der Zeit nachlassen konnte. In einem Multikamera-Setup konnten daher verschiedene Kameras Tally-Lichter mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen anzeigen, was für Bediener und Darsteller verwirrend sein konnte. Das Tally System Gen.2 löst dieses Problem, indem es unabhängig von den unterschiedlichen Helligkeiten der Tally-LEDs zwischen verschiedenen Kameras eine völlig identische Helligkeit liefert.

Das Tally System Gen.2 kann ab sofort bestellt werden.