Sennheiser zeigt drahtloses Mikrofonsystem Evolution Wireless Digital EW-DP

News von der NAB Show 2023

Sennheiser zeigt auf der NAB Show 2023 die fünfte Generation des drahtlosen Mikrofonsystems Evolution Wireless Digital EW-DP.

In Las Vegas präsentiert Sennheiser die fünfte Generation der Evolution Wireless-Systeme für Film- und Videoanwendungen. Der EW-DP ist ein vollständig digitales UHF-Funkmikrofonsystem mit einem neuen Design, das speziell für Content-Ersteller, Filmemacher und Rundfunkanstalten konzipiert wurde. Kern des Systems ist der kompakte Empfänger EW-DP EK. Er verfügt über ein innovatives magnetisches Stapelsystem und lässt sich über die Smart Assist-App ferngesteuern.

Neben diesem stapelbaren EW-DP EK-Empfänger umfasst die Serie einen Bodypack-Sender für Ansteckmikrofone EW-D SK, den Handheld-Sender EW-D SKM-S und den Aufsteck-Sender EW-DP SKP, der im Oktober auf den Markt kommen soll. Als Teil der größeren Evolution Wireless Digital-Familie übernimmt der EW-DP deren Merkmale wie etwa die niedrige Latenzzeit von 1,9 ms und einen weiten dynamischen Eingangsbereich von 134 dB.

Es gibt drei Sets zur Auswahl: Das EW-DP ME 2 SET wird mit einem Bodypack-Sender und dem ME 2 omnidirektionalen Ansteckmikrofon geliefert, während das EW-DP ME 4 SET ein kardioides Ansteckmikrofon enthält. Das EW-DP 835 SET enthält einen Handheld-Sender mit dem kardioidem dynamischem Mikrofonkopf MMD 835. Alle Sets werden mit einem magnetischen Montageplatten-Kit, einem wiederaufladbaren Akku, einem verriegelbaren 3,5-mm-TRS-auf-3,5-mm-TRS-Kabel, einem verriegelbaren 3,5-mm-TRS-auf-XLR-Kabel und einem USB-C-Ladekabel für den Empfänger geliefert.