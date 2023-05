Was bewegt sich beim Berufsverband Kinematografie?

Unsere Agenda ist sehr umfassend, aber um ein Beispiel zu nennen: Die Themen soziale Nachhaltigkeit, Verbesserung

der Arbeitsbedingungen und natürlich auch der Mangel an Nachwuchs und Fachkräften sind auch bei uns im Verband sehr aktuell. In den verschiedenen Arbeitsgruppen und Panels zu den spezifischen Themen, merken wir, dass diese Themen untrennbar zusammenhängen und sich die Filmschaffenden gewerkeübergreifend dafür interessieren und sich austauschen möchten.

Es gilt hier nun, die Initiativen – FairFilmAward, Initiative zur Nachwuchsförderung für Film- und Fernsehberufe, Jobsharing AG, ProQuote Film – zu vereinen und in der Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden faire, nachhaltige und soziale Strukturen zu schaffen. Im Austausch mit Kolleg:innen in und außerhalb des Verbandes wird sehr deutlich, dass die Arbeit an einem Filmprojekt kaum oder gar nicht mit Familie oder anderen Verpflichtungen und Interessen vereinbar ist. Meine Laufbahn als Handball-Torhüterin habe ich schon zu Beginn der Filmkarriere aufgegeben. Mittlerweile bin ich Mutter von Zwillingen und durch die Kinder verschieben sich die Prioritäten. Deshalb ist es mir persönlich besonders wichtig, Möglichkeiten, Strukturen und Arbeitsbedingungen für zum Beispiel Eltern – alle Elternteile! – zu schaffen. Gleichberechtigte Teilnahme an den verfügbaren Projekten muss unabhängig von der familiären Situation, des Geschlechts, von Schwangerschaft, Gesundheit, Behinderung et cetera sein.

Du hast schon die Vereinbarkeit von Job und Familie angesprochen. Für einige kommt ja noch die ehrenamtliche Arbeit im Vorstand dazu. Es ist immer eine Herausforderung, Verbandsarbeit neben dem Job zu machen. Wie organisiert Ihr intern die Arbeit?

Feste Termine sind die Vorstandssitzungen, die pro Vierteljahr einmal stattfinden und natürlich die jährlichen Mitgliederversammlungen. Wir versuchen, diese intensiven Sitzungen und Treffen in persona durchzuführen. Durch die

Corona-Pandemie haben sich aber auch hier neue Möglichkeiten entwickelt und der BVK verfügt über technische Mittel, Mitglieder per Schaltung an der Mitgliederversammlung teilnehmen zu lassen. Gleiches gilt für die Vorstandssitzungen: Vorstandsmitglieder und Gäste können remote teilnehmen und Inhalte zu den Themen und Diskussionen beitragen.