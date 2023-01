Thementag, Jahresempfang und Vollversammlung des BVK in München

Der Berufsverband Kinematographie BVK lud seine Mitglieder am 21. Januar 2023 zu einem Thementag die neuen Firmenzentrale von ARRI in München, dem „ARRIAL“.

Rund 80 BVK-Mitglieder nahmen an mehreren von ARRI vorbereiteten Schwerpunkten teil, in denen die Themen Objektive, Licht, Workflow, Mixed Reality und Kamerasysteme im Mittelpunkt. Standen. So widmete sich ein Workshop der Optimierung der Bildqualität in einem LED-Volume und welchen Einfluss Synchronisation, Metadaten, Tracking und Farbmanagement haben. Zudem gab es Tipps und Empfehlungen zum Moiré-Effekt. Weitere Präsentationen beschäftigten sich mit aktuellen Produkten wie dem Orbiter der ALEXA 35 und den Signature-Objektiven. Hier gab es auch ein Preview ARRI-Impression-Filter.

Am Abend lud der BVK zum Jahresempfang 2023. Es wurde jedoch nicht nur gefeiert, sondern man nutzte den Anlass für drei Ehrungen. Prof. Franz Kraus, langjährige Vorstand und jetziges Aufsichtsratsmitglied von ARRI, wurde zum außerordentlichen Mitglied des BVK ernannt. Johannes Kirchlechner, Präsident des BVK von 2012 bis 2020 wurde Ehrenpräsident. Neues Ehrenmitglied ist Markus Schott, BVK-Präsident von 2020 bis 2022. Am Sonntag darauf fand dann die Mitgliederversammlung des Berufsverbands statt, bei der fast 200 Stimmberechtigte vertreten waren, davon über 70 persönlich vor Ort. Die nächste Mitgliederversammlung ist am 20. und 21.01.2024 in Hamburg geplant. [15300]