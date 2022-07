Gender Pay Gap hinter der Kamera

Er bemängelt auch die schlechten Aufstiegschancen im Bereich der festangestellten Kameraleute: „Bei den Sendern sind alle Chefkameraleute Männer soweit ich weiß, da gibt es noch ganz viel nachzuholen.“ Parallel dazu existiere im „freien“ Bereich, in dem die Bezahlung individuell ausgehandelt wird, eine Grauzone, „wo auch gedrückt wird und persönliche Lebensumstände ausgenutzt werden können.“

Film als Männerdomäne

Seine Kollegin im Vorstand, Caroline Rosenau, wird genauso deutlich: „Unser Bereich, wie TV und Film überhaupt, ist nach wie vor eine Männerdomäne. Warum? Weil wir Kinder bekommen können, unsere Branche ist eine der familienunfreundlichsten Branchen überhaupt.“ Sie verweist auf staatliche Studien, die immer wieder belegen, dass Frauen über alle Sparten hinweg als Selbstständige oder Freiberufliche bis zu 40 Prozent weniger verdienen als Männer: „Wenn Frauen dasselbe Honorar haben wollen, gelten sie als dreist“, sagt die Kamerafrau, „uns findet man vor allem im Low-Budget-Bereich, etwa bei Independent-Filmen, für Prime-Time-Produktionen werden wir so gut wie nie eingesetzt.“ Bei Männern hingegen würde das Aushandeln hoher Honorare Verhandlungen als Durchsetzungsvermögen bewertet. Frauen müssten sich bis heute „leider“ nach wie vor in den gestalterisch-technischen Gewerken erst mal beweisen und „quasi besser in ihrem Job sein“ als ihre männlichen Kollegen: „Dadurch, dass man in unserer Branche gar nicht über Geld redet, weiß man nicht so wirklich, was die Kolleg:innen an Honoraren pro Produktion nehmen.“ Dazu käme noch eine Bescheidenheit im Verhandlungsvorfeld, was oft zu schlechteren finanziellen Konditionen führen würde.

„Als Frau kann man nicht wirklich davon leben, das ist bei vielen so“, bedauert die Kamerafrau, die vor allem für das Dokumentar- sowie Imagefilm-Genre tätig ist. „Wir sind oft durch Familie oder Ehemann querfinanziert. Wenn man 50.000 Euro im Jahr hat, dann ist man gut.“ Bei den weiblichen Kameraleuten liege eine Vollauslastung bei 30 Prozent der verfügbaren Arbeitszeit, bei Männern seien es 50 oder oft auch 60 Prozent.

Was Einkommen und Honorare angeht, gibt es auch in der Medienbranche keine wirkliche Offenheit. Die verfügbaren Zahlen weisen allerdings eine klare Tendenz aus. Langer Media zum Beispiel hat letztes Jahr eine Umfrage unter 6.200 Film- und Fernsehschaffenden durchgeführt. Das Bruttojahreseinkommen 2020 lag demnach bei Männern bei rund 57.000 Euro, bei Frauen bei 41.600 Euro. Deutliche Unterschiede gab es laut Langer in den einzelnen Berufsgruppen: Während Kameramänner im Durchschnitt 55.270 Euro verdienten, nahmen Kamerafrauen nur 40.310 Euro ein.