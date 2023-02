Eine Linie formen

Auch dir einen herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Kamerapreis für den besten Schnitt in einer Dokumentation oder Doku-Serie! Unter welchen Umständen hast du davon erfahren? Ich saß gerade im Schnitt, als der Anruf kam. Den Beitrag hatte ich gar nicht selbst eingereicht, sondern die Regisseurin, als ich gerade mitten in einem anderen Projekt war und ihr nur ganz schnell meinen Lebenslauf geschickt hatte, so unter dem Motto „Passt schon“! Deswegen habe ich da gar nicht groß mit irgendetwas gerechnet oder mir viel Hoffnung gemacht. Tatsächlich war es eine sehr schöne Überraschung!

Hauke von Stietencron absolvierte nach dem Abitur im Jahr 2000 mehrere Praktika in den Bereichen Postproduktion bei Premiere, heute Sky, sowie Kamera und Redaktion bei Tango Film. Danach entschied er sich für ein Volontariat im Bereich Schnitt bei der Tango Film. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er dort zwei weitere Jahre als festangestellter Editor. Seit 2007 ist er als selbstständiger Film- und Fernseheditor hauptsächlich in München tätig. Zudem arbeitete er von 2011 bis 2019 als freier Mitarbeiter für den Bayerischen Rundfunk. An seiner Arbeit interessiert ihn besonders die Herausforderung, Geschichten zu erzählen, die Menschen bewegen und ihnen Emotionen entlocken.

„Dance Till You Break – The Saxons“ ist ein dreiteiliges Format. Hast du alle drei Teile geschnitten?

Ja, und inzwischen haben wir sogar einen vierten Teil gemacht, der aber ein bisschen anders gebaut ist. Da ist noch ein anderer Tänzer aus München dabei und deswegen findet der Film nicht nur in diesem „Saxons“-Kosmos statt, ist aber von der Thematik her ähnlich, auch mit viel Tanz. Die ersten drei Teile haben wir am Stück geschnitten. Zu der Zeit, in der wir den Hauptteil geschnitten haben, war das Material schon komplett abgedreht. Vorab hatten wir nur einen kleinen Schnitt gemacht, um zu schauen, was das Material kann. Danach haben wir alles am Stück geschnitten, aber bis ganz zum Schluss haben sich die einzelnen Folgen noch sehr verändert. In der letzten Woche haben wir noch ganze Blöcke in andere Folgen geschoben, zum Beispiel, damit man einen Cliffhanger am Schluss hat, den man dann in der nächsten Folge wieder aufgreift.